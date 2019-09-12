Общество

Более 70 кубометров затопленных сетей изъяли из Псковского озера и устья реки Великой

В акватории Псковского озера и устье реки Великой проведена очистка водоемов от брошенных и затопленных сетей. Работы проведены в рамках государственной программы «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса».

Всего изъято более 70 кубометров заброшенных орудий лова: 56 кубометров — из Псковского озера и 16 куб. метров — из устья реки Великой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время продолжаются работы по изъятию затопленных сетей из Чудского и Теплого озер. При проведении работ в первую очередь обследуются береговые линии водных объектов, как места наибольшего скопления лесковых орудий лова.

В этом году на очистку всех этих водоемов направлено порядка 600 тыс рублей, что на 100 тыс рублей больше, чем в 2018 году. Работа по изъятию затопленных сетей направлена на сохранение среды обитания водных биоресурсов, улучшение общей экологической ситуации на водоемах.

Напомним, что мероприятия по очистке водных объектов от брошенных орудий лова проводятся ежегодно с 2006 года. За этот период из водоемов области изъято и утилизировано более тысячи кубометров сетей или около 2,5 тыс км.