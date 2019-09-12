Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы очередного выпуска: новый прожиточный минимум для псковских пенсионеров; перспективы вхождения завода «Титан-Полимер» в состав композитного кластера; переезд центра «Подросток» в здание бывшего ФИНЭКа и грядущие выборы главы Пскова.

Ведут эфир Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.