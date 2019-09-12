Общество

Бывший вице-губернатор Александр Кузнецов даст показания по делу только после допроса свидетелей защиты и обвинения

Бывший вице-губернатор Александр Кузнецов намерен дать показания по своему делу только после допроса всех свидетелей: и обвинения, и защиты. Об этом он заявил сегодня, 16 сентября, в ходе судебного заседания, проходящего в Псковском городском суде, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На данный момент в суде объявлен перерыв, заседание продолжится в 14.30, планируется дальнейшее ознакомление с материалами дела.

Заседание, где начнется допрос свидетелей, состоится в четверг, 19 сентября, в 11.00. Дальнейшими датами станут 20, 24, 25 сентября, 2,3,9 и 10 октября. В ходе этих заседаний суд планирует допросить всех свидетелей.