Общество

Уполномоченный по правам человека принял участие в торжественной церемонии принесения присяги

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов принял участие в торжественная церемония приведения к присяге первокурсников Псковского филиала академии ФСИН России, которая прошла на плацу филиала академии с участием представителей властей Псковской области и города Пскова, силовых структур региона, совета ветеранов образовательной организации, духовенства, общественности. 50 юношей и девушек поклялись в верном служении Российской Федерации и ее народу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

Первокурсников со знаменательным в их жизни событием поздравили заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Дмитрий Иванов, заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, врио начальника УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Виктор Леонов и другие официальные лица.

Вручая первокурсникам после принесения присяги удостоверения сотрудников федеральной служжбы исполнения наказания Дмитрий Шахов поздравил их с важным, торжественным, но в тоже время волнительным событием в жизни. Псковский омбудсмен пожелал каждому во время учёбы в академии как можно глубже овладевать теоритическими и практическими знаниями, которые в обязательном порядке пригодятся в профессиональной службе. Но самое главное, по мнению Уполномоченного по правам человека, чтобы эти знания были использованы при решении любых задач во благо гражданина, четко соблюдая права и свободы человека, как этого и требует Конституция России.

Гостями праздника также стали родные и близкие курсантов набора 2020 года. Настоятель псковского воинского храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Олег Тэор совершил традиционный водосвятный молебен для новобранцев.

Торжественное мероприятие продолжилось выступлениями взвода почетного караула и творческих коллективов образовательной организации. Кроме того, первокурсники продемонстрировали действия сотрудников уголовно-исполнительной системы в условиях чрезвычайных обстоятельств с использованием специальных средств, средств индивидуальной защиты и активной обороны.

В завершение показательные выступления по освобождению заложников при попытке побега из-под конвоя представили сотрудники отдела специального назначения «Зубр» и отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области.

После праздничного концерта все желающие смогли угоститься солдатской кашей: на территории филиала работала полевая кухня.