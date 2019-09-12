Общество

В Псковской области на границе с Латвией обнаружено более 15 кг препаратов для ветеринарного применения

На российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации в МАПП «Убылинка» совместно с сотрудниками Псковской таможни должностными лицами Управления Россельхознадзора запрещён вывоз с территории РФ 15,5 килограммов специализированных препаратов для ветеринарного применения. Препараты, предназначенные для обработки пчел, вывозились физическим лицом в Республику Сербия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе досмотра в багаже физического лица обнаружено 345 упаковок препаратов Апидез, Варроадез, Экопол, Амипол-Т, Флувалидез, Стоп-моль, произведенные АО Агробиопром.

На товары не были представлены документы российского предприятия – производителя, подтверждающие их качество и безопасность.

Вывоз 15,5 килограммов препаратов с территории Российской Федерации запрещён, оформлен акт о возврате груза.