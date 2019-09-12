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Общество

В Красногородске состоялась очередная встреча «Клуба рассказов»

16.09.2019 20:55|ПсковКомментариев: 0

Свидетели страшных событий Великой Отечественной войны регулярно проводят встречи с псковской молодежью и делятся своими воспоминаниями об искалеченном фашистами детстве и юности. Очередная встреча «Клуба рассказов» состоялась с 48 учащимися средних классов МБОУ «Красногородская средняя школа». В гости к ребятам пришла свидетельница страшных времен Великой Отечественной войны, бывший малолетний узник фашистских концлагерей, Евгения Березина.

Несмотря на свой почтенный возраст, она хорошо помнит события страшных военных лет, ведь на начало войны ей было уже 14 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского красного креста. 

Евгения Березина рассказала учащимся, как ей пришлось выживать сначала в оккупированном немецкой армией Пскове, а затем о каторге немецкого концентрационного лагеря, в который она попала.

«Мы жили в Крестах, на окраине Пскова. Однажды до начала работ мы с подружкой пошли к вокзалу за хлебом. Навстречу нам вели эшелон пленных русских солдат. Они были в рваной форме, чумазые, некоторые с окровавленными руками и лицами, изнеможденные … на обратном пути мы снова догнали эту колонну. Мы с подружкой ломали хлеб и куски бросали солдатам. Они поднимали их с земли и с жадностью съедали, вырывали кусочки из рук друг у друга… сопровождающие их немецкие солдаты сначала хлестали солдат, потом и нам с подружкой досталось…», - вспоминает Евгения Березина. 

Через несколько дней Евгения вновь увидела пленных солдат за сетчатым забором так называемой сортировочной. Пленных загоняли в глубокие траншеи, а сверху их, еще живых, закапывали немецкие солдаты.

Через некоторое время Евгению с мамой и другими жителями Пскова после облавы отправили в концлагерь. Там она пробыла чуть более двух лет.

«Моя голова отказывается вспоминать ужасы, творившиеся там. Мне чудом удалось выжить и только к концу сорок четвертого мы с мамой вернулись в Псков… Мне удалось поступить в училище, а маме устроиться на работу», - делится Евгения Березина. 

В конце встречи всем школьникам были вручены сборники «Летопись: Один день войны в моей жизни» с воспоминаниями очевидцев, чьи детские годы пришлись на войну.

Напомним, что такие особенные встречи «Клуба рассказов» проходят в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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