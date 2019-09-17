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Общество

АО «МАКС-М» участвует в реализации нацпроекта «Здравоохранение»

18.09.2019 09:00|ПсковКомментариев: 0

АО «МАКС-М» участвует в реализации национального проекта «Здравоохранение», главная задача которого - исполнить цели, сформулированные президентом РФ в указе №204 от 07.05.2018 г. Это снижение смертности трудоспособного населения от двух основных причин - сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

 

Проект направлен на обеспечение доступности для населения медицинских организаций первичного звена и развитие профилактической направленности первичной медико-санитарной помощи. Информирование населения о возможности прохождения профилактических медицинских осмотров и формирование системы защиты прав пациентов – непосредственно связаны с деятельностью страховых медицинских организаций.

Для решения этих задач в регионе создан инструмент, который дает возможность АО «МАКС-М» управлять процессом информационного сопровождения застрахованных лиц при оказании профилактической медицинской помощи, начиная с момента включения пациента в план профилактических мероприятий и до момента постановки его на диспансерное наблюдение.
АО «МАКС-М» одной из первых страховых медицинских организаций приступила к созданию института страховых представителей. Страховые представители осуществляют информационное сопровождение граждан на всех этапах оказания медицинской помощи.

Их деятельность направлена на организацию информирования и сопровождения застрахованных граждан при оказании им медицинской помощи в каждой конкретной ситуации при получении медицинской помощи. Страховые представители филиала АО «МАКС-М» в г. Пскове информируют жителей о необходимости прохождения диспансеризации и организуют телефонные опросы граждан о качестве пройденной диспансеризации или о причинах отказа от ее прохождения; консультируют по вопросам оказания медицинской помощи; сообщают об условиях ее оказания и наличии свободных мест для госпитализации в плановом порядке; помогают подобрать медорганизацию, в том числе оказывающую специализированную медпомощь; контролируют прохождение диспансеризации; организуют рассмотрение жалоб застрахованных граждан на качество и доступность оказания медицинской помощи.

Если вы получили смс-сообщение, письмо или звонок от филиала АО «МАКС-М» в г. Пскове – это напоминание о реализации ваших прав на бесплатную медицинскую помощь, в том числе профилактических мероприятий: диспансеризации, профилактического осмотра или диспансерного наблюдения. Вопросы о порядке проведения процедуры диспансеризации можно задать по телефону единого контакт-центра 8-800-555-55-03.

Страховые представители филиала АО «МАКС-М» в г. Пскове активно участвуют в одном из важных направлений здравоохранения РФ - профилактической медицине. С 6 мая 2019 г. в России утвержден новый порядок прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. Каждый взрослый человек, начиная с 18 до 39 лет, имеет право пройти диспансеризацию с регулярностью один раз в три года, а с 40 лет и старше ежегодно.

Диспансеризация проводится в 2 этапа.

На первом этапе диспансеризации проводятся: анкетирование, измерение роста, веса, окружности талии, расчет индекса массы тела; измерение артериального давления; определяется общий уровень холестерина в крови, глюкозы в крови (натощак); ЭКГ в покое; флюорография легких (раз в два года); общий анализ крови (начиная с 40 лет); гинекологический осмотр для женщин (от 18 до 39 лет), маммография (от 40 до 74 лет – раз в 2 года), взятие с использованием щетки цитологической цервикальной мазка (с 18 до 63 лет раз в три года); исследование кала на скрытую кровь (для лиц от 49 до 73 лет 1 раз в 2 года); определение ПСА в крови (для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60, 64); измерение внутриглазного давления (с 40 лет ежегодно); прием (осмотр) врача терапевта.

В заключение 1 этапа диспансеризации врач-терапевт определит группу здоровья и проведет индивидуальное профилактическое консультирование по снижению выявленных факторов риска и ведению здорового образа жизни. Если риск развития болезни высокий, врач предложит дополнительные методы исследования с целью уточнения диагноза заболевания и отправит на второй этап диспансеризации. Он включает в себя: консультации врачей узких специальностей; дуплексное сканирование брахицефальных артерий, колоноскопию, спирометрию; прием (осмотр) врача терапевта и индивидуальное углубленное профилактическое консультирование.

В Псковской области в проведении всеобщей диспансеризации участвуют практически все медицинские учреждения, в каждом из которых есть отделение или кабинет медицинской профилактики. Жители сел и деревень смогут пройти диспансеризацию в местных врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. В отдаленных территориях будут работать выездные бригады врачей на специализированных мобильных комплексах для взрослого и детского населения.

Филиал АО «МАКС-М» в г. Пскове принимает активное участие в осуществлении профилактических мероприятий жителям Псковской области.

Помимо публичного информирования граждан через СМИ, встреч в трудовых коллективах, специалисты страховой компании осуществляют индивидуальное информирование застрахованных лиц по ОМС с помощью смс-оповещений, проведения телефонных звонков. Впоследствии специалисты «МАКС-М» проводят опросы о качестве пройденной диспансеризации или о причинах отказа от ее прохождения. За 8 месяцев 2019 г. филиалом АО «МАКС-М» в г. Пскове были проинформированы порядка 180 тысяч застрахованных жителей Псковской области, подлежащих диспансеризации и диспансерному наблюдению.

Далеко не все из граждан на сегодняшний день понимают важность прохождения диспансеризации, в особенности диспансерного наблюдения пациента.

Диспансерное наблюдение представляет собой динамическое наблюдение, в том числе необходимое обследование, за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации.

Диспансерное наблюдение проводится участковым врачом или врачом-специалистом при наличии хронических заболеваний или в отделении (кабинете) медицинской профилактики, или центре здоровья при высоком или очень высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний.

Диспансерное наблюдение включает периодические активные посещения врача, т. е. Профилактические, при которых врач проводит контрольные проверки состояния здоровья и при необходимости назначает лечение.

Диспансерное наблюдение, также как и диспансеризация проводится для пациентов бесплатно.

Если врач определил необходимость диспансерного наблюдения, его эффективность во многом зависит от самого пациента. Если человек не пренебрегает советами врача, регулярно проходи контрольные проверки состояния здоровья, выполняя все назначения, то риск заболеваний и их осложнений, в том числе и опасных для жизни, снижается.

Диспансерное наблюдение позволяет оценить достижение так называемых целевых значений, в частности, уровня артериального давления, холестерина и глюкозы крови; выполнение врачебных назначений; необходимость проведения дополнительного исследования; определить показания по изменению схемы лечения.

С 1 января 2019 года внесены изменения в Трудовой кодекс РФ работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

Система обязательного медицинского страхования – одна из составляющих здоровья всей нации.
Источник: Псковская Лента Новостей
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