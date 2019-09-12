Общество

Псковский облсовпроф предложил губернатору включить в Трехстороннее соглашение мероприятия по оздоровлению населения

Псковский облсовпроф направил губернатору региона Михаилу Ведерникову предложение: при разработке мероприятий по реализации регионального Трехстороннего Соглашения, предусмотреть мероприятия по оздоровлению — и реабилитации лиц, осуществляющих свою профессиональную деятельность в Псковской области на базе лечебно-профилактических учреждений и учреждений отдыха и оздоровления, принадлежащих профсоюзам.

Как сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в обращении, подписанном председателем облсовпрофа Ульяной Михайловой, отмечается, что одной из важных проблем, влияющих на экономическую привлекательность Псковской области, является демографическая ситуация. В силу целого ряда причин, проявившихся еще во второй половине XX века, численность населения Псковской области неуклонно падает. Превышение смертности над рождаемостью в первом полугодии 2019 года составило 2,097 раза. По данным Псковстата, в Псковской области за первое полугодие 2019 года умерло 5465 человек, а родилось 2606 человек. Естественная убыль населения по итогам первого полугодия составляет 2859 человек.

«На наш взгляд, основными причинами развития негативных тенденций в сфере здоровья населения являются стрессы, повышенная нагрузка при выполнении трудовых обязанностей, интенсивность перегрузок при работе более чем на одну ставку, профессиональное выгорание, нервные нагрузки в связи с низким уровнем заработной платы по сравнению со средним по стране и средним по ближайшим регионам» — говорится в обращении.

Так же Псковский облсовпроф отмечает рост несчастных случаев, не связанных с производством (вследствие общего заболевания). Возраст погибших от 30 до 60 лет, т.е. работники умирают задолго до достижения пенсионного возраста. Основными причинами таких несчастных случаев являются заболевания сердца и сосудов. Зачастую информация о том, что у работника имелось подобное заболевание, появляется только после его смерти. В 2018 году из 15 несчастных случаев на производстве со смертельным исходом 9 оказались по причинам, не связанным непосредственно с производством.

«Безусловно, решать проблемы необходимо комплексно и СОП Псковский облсовпроф, как самая массовая общественная организация Псковской области, объединяющая членов профсоюзов разных отраслей, профессий и должностей, проживающих во всех муниципальных образованиях региона, не может оставаться в стороне» — подчеркивает председатель Ульяна Михайлова.

С 2010 года СОП Псковский облсовпроф разработал и на протяжении ряда лет реализует ряд программ, направленных на оздоровление жителей Псковской области.

В качестве стимулирования профактива области действует программа реализации льготных профсоюзных путевок. Ежегодно около 2000 членов профсоюзов оздоравливаются в санаториях. 298 человек воспользовались программами оздоровления, предоставляемыми учреждениями отдыха и оздоровления «Ал о ль» и «Пушкиногорье».

Помимо оздоровительных программ реализуются и программы, направленные на реабилитацию лиц, имеющих высокую степень профессионального выгорания. За 2018 год 1387 членов профсоюзов приняли участие в программе «Социально-психологической реабилитации» и свыше 200 членов профсоюзов приняли участие в проекте «Танцетерапия».

«Осознавая значимость реабилитационных и оздоровительных мероприятий для улучшения здоровья жителей Псковской области, СОП Псковский облсовпроф готов предложить в рамках социального партнерства в регионе реализацию программ оздоровления и реабилитации не только для членов профсоюзов региона, но и для работников тех организаций и учреждений, где нет профсоюзных организаций.

При разработке в рамках социального партнерства различных программ, направленных на нивелирование профессионального выгорания, профессиональных перегрузок трудящихся Псковской области, СОП Псковский облсовпроф может предложить реализацию данных программ на базе своих оздоровительных учреждений: санаториев «Хилово», «Голубые озера», «Череха» и баз отдыха «Алоль», «Пушкиногорье» — сообщается в обращении.

Отметим, что в регионе подобные проекты уже действовали до 2015 года. В этот период показатели смертности населения снизились и были ниже 19, по сравнению с 2010 годом в котором показатель смертности составил 21,8. Кроме того, по данным Псковстата, начиная с 2011 года, наблюдалось заметное сокращение темпов снижения численности населения, пока действовали постфакторы оздоровительных программ. Но, начиная с 2017 года, темпы сокращения численности начали снова расти.