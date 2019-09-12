Общество

13% региональных работодателей готовы рассмотреть переход на сокращенную рабочую неделю

Служба исследований компании HeadHunter совместно с газетой «Ведомости» провели опрос работодателей из разных регионов России, чтобы выяснить их отношение к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Опрос проводился с 3 по 7 сентября среди 191 представителя российских компаний.

Лишь 13% опрошенных региональных работодателей рассматривают переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие 1-2 года, выше всего эта доля среди крупных компаний (с численностью сотрудников от 500 и более). Подавляющее же большинство опрошенных (77%) не готовы к варианту сокращения рабочих дней.

В долгосрочной перспективе доля рассматривающих переход на четырехдневную рабочую неделю ещё меньше — лишь 10%. Для сравнения: по России таких работодателей набралось 8%. Более четверти представителей компаний из разных регионов затруднились ответить на этот вопрос (29%).