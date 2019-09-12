Общество

Проблема отсутствия в регионах приютов для бездомных животных требует решения, считают в Совете Федерации

Методические указания правительства, устанавливающие исключительно безопасный отлов и перевозку бездомных животных - один из шагов по реализации Федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Ранее стало известно, что кабмин утвердил для региональных властей методические указания по обращению с животными без владельцев. Согласно документу, отлавливать и перевозить безнадзорных животных теперь можно только такими способами, чтобы это не причинило им травму, увечье и не привело к гибели. При этом процесс отлова должен быть зафиксирован на видео.

Условия для их перевозки, максимальное количество перевозимых зверей, максимальное время и расстояние их перевозки от места отлова, сроки передачи животных в приюты регионы определят сами. В приютах зверей должны вылечить, стерилизовать и чипировать, после чего выпускать в прежние места обитания.

Майоров поддержал комплекс мер, предлагаемых Правительством, однако указал, что следовать методическим указаниям многим регионам помешает отсутствие или нехватка в них приютов для беспризорных зверей.

«Необходимо, чтобы регионы озаботились этой темой и потихоньку начали создавать такие приюты за счёт государственных средств или, может быть, на условиях государственно-частного партнёрства, — сказал Майоров. — Эта проблема требует решения, и это будет следующий шаг по реализации целей, преследуемых федеральным законом».

Закон «Об ответственном обращении с животными» Госдума одобрила в конце прошлого года. Он вступает в силу поэтапно и начнет работать в полную силу в 2022 году.