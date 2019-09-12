Общество

Новый пожарный пост построят в селе Ямм Гдовского района

В Псковской области определен подрядчик на строительство пожарного поста в селе Ямм Гдовского района. В настоящее время идут процедуры заключения договора с победителем - псковской подрядной организацией «Стройрегион».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, подрядчик возведет одноэтажное здание из металлоконструкций с помещениями для персонала и гаражом для спецтехники. Стоимость проекта составит около 14 млн рублей, средства выделены из регионального бюджета.

Строительство пожарного поста позволит обеспечить пожарную безопасность в радиусе 20 километров. В этой зоне проживает более 4 тыс человек. Строительство объекта должно быть завершено к концу года. Пост будет оснащен специализированной пожарной техникой.

Вопрос обеспечения пожарной безопасности удаленных населенных пунктов находится в зоне особого внимания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. На протяжении нескольких лет ведется плановая работа по улучшению и обновлению материально-технической базы ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, с осени прошлого года в деревне Ляды Плюсского района работает пожарный пост и два новых пожарных автомобиля. Благодаря этому удалось обеспечить безопасность 1,5 тыс жителей в радиусе 78 километров. Еще один новый пожарный пост в Псковской области появится в 2020 году.