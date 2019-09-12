Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
и снова #Пушкинбал
Дом от А до Я
Кооперация производства и науки
Обувь для осенней непогоды
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Телефон прямого эфира 56-73-72
Что-то пошло не так
Отопление за прибор учета
все о текстильном ПЭТ
Дойная корова или опора?
Старость в радость
Как жить комфортнее
 
 
 
ещё Общество 12.09.2019 14:044 Подарить счастливое детство - псковская семья об усыновлении ребенка из детского дома 16.09.2019 16:080 Псковичи читают любовное и героическое фэнтези, современные любовные романы 16.09.2019 15:510 ВЦИОМ выяснил мнение россиян о недостатках и преимуществах женщин-политиков 16.09.2019 15:200 Всероссийский конкурс «Атмосфера» объявил Центризбирком 16.09.2019 14:580 Льготники Псковской области должны определиться с НСУ на 2020 год 16.09.2019 14:570 Псковский облсовпроф просит информировать о нарушениях на рабочем месте
 
 
 
Самое популярное 13.09.2019 13:041 12-летний Александр Смирнов, пропавший накануне в Пскове, нашелся 13.09.2019 13:330 Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком головного мозга на фоне рака 13.09.2019 14:147 Богомолов и Собчак приехали в ЗАГС на катафалке 15.09.2019 11:240 Автобус с футболистами клуба «Псков-747» попал в ДТП 15.09.2019 18:596 Дочь Михаила Ведерникова празднует день рождения
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский облсовпроф просит информировать о нарушениях на рабочем месте

16.09.2019 14:57|ПсковКомментариев: 0

Задерживают зарплату или отпускные? Лишили права на дополнительный отпуск? До сих пор не выплатили деньги за работу на ГИА или ЕГЭ? Заставляют самих покупать спецодежду?

Псковский областной совет профсоюзов просит сигнализировать о подобных случаях:

Профсоюзная сторона гарантирует анонимность общения. Оно будет обработано и суть проблемы будет доведена до сведения ответственного чиновника или другого ответственного лица. На сайте Псковского облсовпрофа в рубрике «Есть сигнал» будут публиковаться обращения, требования и ходатайства облсовпрофа, созданные по результатам обработки ваших сигналов, а также реакция на них работодателей и органов власти.

Псковский областной совет профсоюзов будет добиваться исправления нарушений.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы итогами выборов 8 сентября в Псковской области?
В опросе приняло участие 466 человек
16.09.2019, 16:080 Псковичи читают любовное и героическое фэнтези, современные любовные романы 16.09.2019, 15:510 ВЦИОМ выяснил мнение россиян о недостатках и преимуществах женщин-политиков 16.09.2019, 15:200 Всероссийский конкурс «Атмосфера» объявил Центризбирком 16.09.2019, 15:100 Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
16.09.2019, 15:020 Завтра пройдет отпевание настоятеля храма Успения Божией Матери (с Пароменья) протоиерея Виталия Скнара 16.09.2019, 14:580 Льготники Псковской области должны определиться с НСУ на 2020 год 16.09.2019, 14:570 Псковский облсовпроф просит информировать о нарушениях на рабочем месте 16.09.2019, 14:510 Ночные заморозки придут в Псковскую область 18 сентября
16.09.2019, 14:450 В Пскове прошло совещание по теме обращения с твердыми коммунальными отходами 16.09.2019, 14:430 Проблема отсутствия в регионах приютов для бездомных животных требует решения, считают в Совете Федерации 16.09.2019, 14:340 Велосипедисты Псковской области заняли первые места чемпионатов России 16.09.2019, 14:210 13% региональных работодателей готовы рассмотреть переход на сокращенную рабочую неделю
16.09.2019, 14:110 Уполномоченный по правам человека принял участие в торжественной церемонии принесения присяги 16.09.2019, 14:050 Новый пожарный пост построят в селе Ямм Гдовского района 16.09.2019, 13:567 «Ревизор» и дети. Послесловие к скандалу 16.09.2019, 13:451 В Псковской области на границе с Латвией обнаружено более 15 кг препаратов для ветеринарного применения
16.09.2019, 13:390 Псковский облсовпроф предложил губернатору включить в Трехстороннее соглашение мероприятия по оздоровлению населения 16.09.2019, 13:300 «Пскович навсегда» - к юбилею заслуженного артиста РСФСР Валерия Порошина 16.09.2019, 13:200 В Пскове задержана девушка, подозреваемая в хранении наркотических средств 16.09.2019, 13:140 Продолжается набор младших школьников Пскова в группу продленного дня при Троицком соборе
16.09.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 16.09.2019, 12:541 Обменные гастроли между Псковским и Новороссийским театрами начнутся на этой неделе 16.09.2019, 12:530 Рядом с храмом Александра Невского появилась аллея памяти 6-й роты 16.09.2019, 12:346 Бывший вице-губернатор Александр Кузнецов даст показания по делу только после допроса свидетелей защиты и обвинения
16.09.2019, 12:190 Мобильный телефон украл великолучанин у собутыльника 16.09.2019, 12:110 964 водителя привлечены к ответственности в Пскове за тонировку стекол с начала года 16.09.2019, 12:040 Более 70 кубометров затопленных сетей изъяли из Псковского озера и устья реки Великой 16.09.2019, 12:002 Псковские предприниматели могут получить до 1 млрд рублей в рамках программы льготного кредитования Минэкономразвития РФ
16.09.2019, 11:570 «Постскриптум»: О новом прожиточном минимуме для псковских пенсионеров и грядущих выборах главы Пскова 16.09.2019, 11:481 С 20 сентября до Печор можно будет «долететь» на «Ласточке» не только по выходным, но и по пятницам 16.09.2019, 11:460 Вместе с детьми выгодно: Акция недели в веревочном парке «Мальская долина» 16.09.2019, 11:366 В Псковском городском суде началось слушание по делу бывшего вице-губернатора Кузнецова. ФОТО
16.09.2019, 11:321 В Пскове задержана замглавы УФССП по Петербургу Марина Окрушко 16.09.2019, 11:301 31 000 псковских школьников примут участие в онлайн-челлендже для проверки навыков будущего 16.09.2019, 11:210 Более 1 тыс обращений от жителей Псковской области поступило на телефон «горячей линии» по переходу на «цифру» 16.09.2019, 11:140 Усиление ветра прогнозируют в Псковской области с 13 часов
16.09.2019, 11:070 Участники второго сезона профсоюзного проекта «Танцетерапия» начали подготовку к финалу 16.09.2019, 10:510 Житель Ленобласти обокрал женщину в храме в Гдове 16.09.2019, 10:440 Двое великолучан попались на удочку лже-банкиров 16.09.2019, 10:259 Руководство Псковского драмтеатра с удивлением наблюдает за «скандалом» вокруг показа спектакля «Ревизор» в Екатеринбурге
16.09.2019, 10:160 С 2020 года бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в электронном виде 16.09.2019, 10:070 Псковское отделение Союза писателей запустило новый литературный проект в социальной сети  16.09.2019, 10:000 Псковская область вошла в топ-5 для экскурсионного отдыха в России 16.09.2019, 09:520 Россия создала вакцину от Эболы
16.09.2019, 09:384 Администрация Пскова объявила аукционы на ремонт еще 6 улиц 16.09.2019, 09:350 В СОЦ «Юность» прошли Всероссийские соревнования на призы олимпийского чемпиона Михаила Иванова 16.09.2019, 09:261 На улице Правды в Пскове нашли артснаряд 16.09.2019, 09:160 Пожар произошел в административном здании на улице Советской в Пскове
16.09.2019, 08:590 Минтруд назвал самую высокооплачиваемую в России вакансию 16.09.2019, 08:451 Трактор врезался в ВАЗ в Островском районе, три человека пострадали 16.09.2019, 08:300 В СОЦ «Юность» отметили 30-летие создания спортивной базы 16.09.2019, 08:190 В России создадут стандарты для домов престарелых
16.09.2019, 08:120 Инженер-механик в Пскове зарабатывает почти на 20 тысяч рублей меньше его коллег в Петербурге 16.09.2019, 08:055 Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе 15.09.2019, 22:001 Актерам в Голливуде платят в среднем на 1,1 миллиона долларов больше, чем актрисам  15.09.2019, 21:310 В Северной Осетии врач пришел на работу пьяным и был уволен
15.09.2019, 21:000 Директор «Центра социального обслуживания Дедовичского района» привлечена к административной ответственности 15.09.2019, 20:280 Москва стала одним из мировых лидеров в сфере школьного образования 15.09.2019, 20:010 Предприниматель в Дедовичах привлечен к административной ответственности за неисполнение требований прокурора 15.09.2019, 19:315 Новый учебный год в Псковском филиале Академии ФСИН России начался с водосвятного молебна
15.09.2019, 18:280 Экс-участники группы Битлз запишут последнюю песню Джона Леннона 15.09.2019, 18:005 Режиссер псковского спектакля «Ревизор» о скандале на показе в Екатеринбурге: Сцена изнасилования абсолютно лишена всякой эротики 15.09.2019, 17:290 В Великих Луках проходят гастроли Амурского областного театра драмы 15.09.2019, 16:570 Врач назвал главные симптомы рака мозга
15.09.2019, 16:260 Бесплатный фотоклуб «Четкость» начнет свою работу в Молодежном центре Пскова 15.09.2019, 15:550 В Великих Луках прошел фестиваль боевых искусств памяти жертв Беслана 15.09.2019, 15:270 В Псковском районе полицейскими задержан подозреваемый в угоне автомобиля  15.09.2019, 15:000 Фигуристку Александру Трусову дважды занесли в Книгу рекордов Гиннесса
15.09.2019, 14:270 МЧС по Псковской области предупреждает о неблагоприятных погодных условиях  15.09.2019, 13:570 Фура и легковушка столкнулись в районе деревни Черская в Палкинском районе 15.09.2019, 13:310 В Невельском районе перевернулся микроавтобус 15.09.2019, 13:000 Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Красноярске
15.09.2019, 12:290 В результате ДТП в Великих Луках пострадали женщина и ребенок 15.09.2019, 12:003 Сегодня празднуют Международный день демократии и День работников СЭС 15.09.2019, 11:240 Автобус с футболистами клуба «Псков-747» попал в ДТП 15.09.2019, 10:570 Врач рассказал о вреде помидоров для здоровья
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.