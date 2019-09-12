Общество

Псковский облсовпроф просит информировать о нарушениях на рабочем месте

Задерживают зарплату или отпускные? Лишили права на дополнительный отпуск? До сих пор не выплатили деньги за работу на ГИА или ЕГЭ? Заставляют самих покупать спецодежду?

Псковский областной совет профсоюзов просит сигнализировать о подобных случаях:

в сообщения группы Псковский областной совет профсоюзов,

через WhatsApp или Viber по номеру: +7(921) 113-26-22.

Профсоюзная сторона гарантирует анонимность общения. Оно будет обработано и суть проблемы будет доведена до сведения ответственного чиновника или другого ответственного лица. На сайте Псковского облсовпрофа в рубрике «Есть сигнал» будут публиковаться обращения, требования и ходатайства облсовпрофа, созданные по результатам обработки ваших сигналов, а также реакция на них работодателей и органов власти.



Псковский областной совет профсоюзов будет добиваться исправления нарушений.