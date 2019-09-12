Общество

Роскачество рассказало, как правильно прочитать маркировку товара

Эксперты Роскачества дали несколько советов, как разобраться в маркировке товаров, сообщает «RG».

Первым в списке ингредиентов указывается тот, массовая доля которого в продукте самая большая. Все остальные составляющие указываются по мере убывания. При этом ягоды, фрукты, грибы, овощи, злаки могут указываться в любом порядке.

Второе. Название должно находиться рядом с наименованием, то есть точной характеристикой продукта. Скажем, «фарш говяжий рубленый». В наименовании указываются физические свойства продукта или способы его обработки (мясо копченое, перец молотый).

Также на этикетке должны указываться противопоказания к применению, аллергены, добавки, красители.