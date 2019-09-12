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Общество

Льготники Псковской области должны определиться с НСУ на 2020 год

16.09.2019 14:58|ПсковКомментариев: 0

Немного времени остается у федеральных льготников региона для того, чтобы определиться с НСУ на 2020 год. Выбрать социальный пакет в натуральном виде или отказаться от него, и получить денежный эквивалент нужно до 1 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ПФР. 

Как пояснила управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова, тем,   кто уже сделал выбор (отказался от социального пакета на этот год и не изменил своего решения на 2020), обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

«Если же федеральный льготник изменил свое решение (получать набор социальных услуг вместо денег, или наоборот), в таком случае, как и прежде, нужно до 1 октября прийти в Пенсионный фонд по месту жительства или МФЦ и написать новое заявление о смене способа получения с 2020 года социального пакета», - отметила управляющий.

Наталья Мельникова напомнила, что сегодня жителям области доступен электронный сервис  по распоряжению набором социальных услуг (НСУ): «Изменить вариант получения НСУ можно   через Интернет, в Личном кабинете гражданина  на сайте ПФР -  это просто, удобно и доступно. За минувший год, например, в области было принято около 1944 заявления от федеральных льготников по распоряжению набором социальных услуг в электронном виде».

В Псковской области ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) получают свыше 68,5 тысяч федеральных льготников. Это ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, граждане, пострадавшие от радиации вследствие техногенных катастроф.

В 2019 году денежный эквивалент набора социальных услуг составляет 1121,42 рубля в месяц и включает в себя:

  • Лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания – 863,75 рубля.

  • Путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 133,62 рубля.

  • Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124,05 рубля.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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