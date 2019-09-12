Общество

В Пскове прошло совещание по теме обращения с твердыми коммунальными отходами

В администрации Псковской области прошло рабочее заседание под руководством вице-губернатора Василия Осипова по теме обращения с твердыми коммунальными отходами. В нем приняли участие председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области, вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко, руководство регионального оператора, представители администрации Пскова, общественники и другие приглашенные, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Василий Осипов напомнил участникам, что одной из тем прошлого заседания стали стихийные свалки на территории региона, и обратил внимание на необходимость активизировать претензионную работу по таким случаям, в том числе используя положительный опыт других регионов в вопросе привлечения к ответственности собственников земельных участков, на которых скопился мусор.

Решению проблемы со стихийными свалками может помочь месячник по уборке и благоустройству территорий, который пройдет в регионе с 1 по 31 октября. Как и в прошлом году, региональный оператор возьмет на себя обязательства по вывозу отходов с мест субботников, заверил директор псковского филиала компании «Мехуборка» Сергей Пайст.

Представители администрации Пскова доложили вице-губернатору о ситуации с вывозом мусора. В этом году на территории муниципалитета откроются 12 новых контейнерных площадок, и в дальнейшем их количество будет расти.

Отдельно участники заседания обсудили ситуацию с вывозом мусора из частного сектора, а также с предоставлением квитанций за услугу.

Виктор Остренко поднял вопрос о создании системы эффективного взаимодействия между представителями проекта «Генеральная уборка» Общероссийского народного фронта и администрацией Пскова для оперативного решения проблем с мусором на улицах областной столицы.

Василий Осипов поручил в течение недели проработать варианты и представить их на следующем заседании.

Член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов рассказал участникам заседания о работе «горячей линии» по вопросам работы регионального оператора. Он отметил, что количество обращений в последние месяцы снизилось в разы, а поступающие заявки можно решать в ручном режиме. «В октябре запланирован ряд семинаров, на которых мы с собственниками будем разбирать проблемные вопросы, в том числе и по обращению с твердыми коммунальными отходами», — заметил Алексей Кириллов.

В конце заседания Василий Осипов отметил, что старт реформы по обращению с ТКО прошел в Псковской области удовлетворительно, но работы по настройке системы еще много. Такой формат рабочих встреч областных властей с общественниками и представителями муниципалитетов станет еженедельным.