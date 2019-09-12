Общество

Псковичи читают любовное и героическое фэнтези, современные любовные романы

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, проанализировал литературные предпочтения псковичей за прошедшие месяцы 2019 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года в текущем году число скачиваний книг в приложении «МТС Библиотека» увеличилось в два раза.

По данным МТС, самый активный житель Псковской области прочитал 90 книг за 8 месяцев 2019 года, а в среднем псковичи читают в среднем до 4 книг в месяц. Пик чтения пришелся на зимние месяцы, а вот в период отпусков, люди предпочитали книгам социальные сети и музыкальные сервисы.

Самой читаемой книгой в 2019 году оказался бестселлер по саморазвитию «Сила подсознания, или как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза. В целом же большинство читателей Псковской области предпочитали книги развлекательных жанров- любовное фэнтези, героическое фэнтези и современные любовные романы, а наиболее востребованным русскоязычным автором у псковских читателей стал Борис Акунин и Александра Малинина.