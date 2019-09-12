Общество

ВЦИОМ выяснил мнение россиян о недостатках и преимуществах женщин-политиков

Среди недостатков женщин-политиков россияне чаще всего называют мягкость характера и эмоциональность, показал опрос ВЦИОМа. Опрошенные мужчины втрое чаще давали женщинам-политикам отрицательные оценки, сказал «Коммерсанту» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, комментируя результаты исследования.

По 9% респондентов назвали недостатками женщин-политиков мягкость характера и эмоциональность. Еще 6% считают, что женщины неспособны сосредоточиться только на работе. По 3% отметили недальновидность и непрофессионализм женщин. Из преимуществ женщин-политиков 11% назвали "близость к людям", 8% - развитую интуицию, 7% - мудрость, 5% - доброту, 4% - рассудительность.

Самыми известными женщинами в политике оказались спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее назвали 33% опрошенных, Ирина Хакамада (12%), председатель Центризбиркома Элла Памфилова (9%).

40% опрошенных считают, что женщин в политике достаточно. В 1998 году так ответили 27% россиян.

Положительно относятся к женщинам, которые идут в политику, 78% опрошенных.

По словам Валерия Федорова, несмотря происходящие изменения, стереотипный образ политика остается преимущественно мужским. «Если запрос на политиков нового типа в России и существует, то с гендерными различиями он связан слабо», - добавил эксперт.