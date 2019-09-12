Общество

Всероссийский конкурс «Атмосфера» объявил Центризбирком

ЦИК России проведет в течение 2019 и 2020 годах очередной Всероссийский конкурс «Атмосфера» на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Участниками конкурса могут стать студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты и другие учащиеся средних профессиональных и высших учебных заведений, педагогические работники образовательных организаций не старше 35 лет. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, что первый конкурс «Атмосфера» был объявлен в 1999 году. Конкурс проводится совместно с министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи, Некоммерческой организацией «Российский фонд свободных выборов», общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями и организациями высшего образования, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цели конкурса: повышение интереса к выборам и референдумам; стимулирование разработок новых информационных технологий, применимых в избирательном процессе; стимулирование исследований в области избирательного права и избирательного процесса; привлечение образовательных организаций к методическому сопровождению вопросов избирательного права и избирательного процесса; выявление перспективных специалистов для их привлечения к работе в системе избирательных комиссий.

Номинации конкурса:

«Цифровая волна» -развитие процедуры выборов на основе современных IT-технологий;

«Творческий циклон» -информирование и популяризация выборов;

«Научный фронт» -научно-исследовательские работы;

«Школьная жара» - учебно-методическое сопровождение образовательных программ основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования;

«Студенческая стихия»- учебно-методическое сопровождение образовательных программ высшего образования;

«Методстихия» -обучение кадров избирательных комиссий.

Один победитель в каждой номинации награждается премией в размере 100 тысяч рублей. Все участники конкурса получают сертификат участника. Победители и финалисты конкурса и их научные руководители могут быть отмечены благодарностью председателя ЦИК России. Лучшие работы финалистов конкурса по решению комиссии по подведению итогов конкурса публикуются в сборнике конкурсных работ и журнале «Гражданин. Выборы. Власть».

Конкурсная работа может быть направлена через региональную избирательную комиссию,через образовательную организацию или автором самостоятельно.

Этапы конкурса:

до 1 ноября 2019 года - прием заявок;

до 2 декабря 2019 года - прием работ;

до 20 января 2020 года - проверка работ;

до 19 марта 2020 года - экспертиза работ;

до 20 апреля 2020 года - отбор работ в финал конкурса;

до 1 июня 2020 года - финал конкурса;

до 31 июля 2020 года - церемония награждения.

Подробно о конкурсе - ЗДЕСЬ.