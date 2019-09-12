Общество

Аквапарк «Акваполис» продлевает акцию «Именинник»

С 9 по 26 сентября аквапарк «Акваполис» закрыт на плановые профилактические работы, в связи с этим, многие, у кого день рождения в эти даты, не смогли воспользоваться своей скидкой. Учитывая эти факторы, администрация аквапарка информирует псковичей и гостей города о том, что воспользоваться скидкой по акции «Именинник» можно после открытия, до 6 октября включительно.

Купоны именинника из карты гостя аквапарка также будут приниматься после открытия. В администрации аквапарка пояснили: «Плановый ремонт и профилактика оборудования идет по графику , поэтому аквапарк откроет свои двери для гостей, как и планировалось, 27 сентября в 10.00».

Дополнительная информация по телефону: +7(8112)701-101.