Общество

Сборная команда УФСИН России по Псковской области по мини-футболу вышла в полуфинал турнира среди силовых структур региона

В псковском оздоровительном парке «Раздолье» проходил турнир по мини-футболу среди силовых структур Псковской области на первенство спортивного общества «Динамо». В данных соревнованиях принимала участие сборная команда УФСИН России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, всего в турнире принимали участие 9 коллективов физической культуры силовых структур. Команды были разделены на две группы. В группу А, согласно жребию, вошли команды управлений Росгвардии, УМВД, УФСИН, УФССП по Псковской области, Псковский линейный отдел МВД России на транспорте. В группу В жребий определил следующие коллективы: КФК #10, КФК #1, КФК #3, Псковский филиал Академии ФСИН России.

Команда УФСИН в первом матче сыграла вничью 2:2 с командой УМВД, во втором - уступила коллективу Росгвардии 1:5. После проигрыша у нашей команды шансы выйти в полуфинал значительно уменьшились. Но выигранные остальные игры в группе у команды линейного отдела МВД (11:1) и команды УФССП (10:1) вывели команду УФСИН в полуфинальную стадию турнира, где ее соперником станет команда УФСБ России по Псковской области. Полуфинальный матч назначен на 25 сентября.

В составе сборной команды УФСИН России по Псковской области вошли следующие сотрудники: Игорь Феоктистов (УИИ), Дмитрий Филиппов (аппарат Управления), Артем Лаврентьев (аппарат Управления), Александр Васильев (СИЗО-1), Даниил Васильев (СИЗО-1), Павел Петров (ОпоК), Владимир Игнатьев (ОпоК), Константин Герасименко (ИК-6), Дмитрий Степанов (ИК-6), Роман Бирюков (СИЗО-2).

Как отметил капитан команды Артем Лаврентьев, выход команды в полуфинал турнира - это задача минимум, которая ставилась перед началом соревнований руководством УФСИН России по Псковской области и команда эту задачу выполнила. До полуфинальной игры есть время и наша команда будет готовиться к этой важной игре, чтобы занять первое место и стать чемпионами турнира.

Напомним, что весной этого года Артём Лаврентьев принял участие в соревнованиях Кубка ФСИН России по мини-футболу в составе сборной команды ФСИН России.