Общество

Областные соревнования по туризму среди педагогических работников прошли в Опочецком районе

Областные соревнования по туризму среди педагогических работников провел Псковский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий. В этом году в турслете, который прошел в Опочецком районе, приняли участие 11 команд из Куньинского, Красногородского, Новосокольнического, Опочецкого, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пыталовского, Себежского районов и городов Псков и Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Центре детского и юношеского туризма и экскурсий, на торжественном открытии соревнований был зачитан приветственный адрес от председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова. С приветственным словом выступил глава Опочецкого района Юрий Ильин.

На протяжении трех дней педагоги соревновались в туристской технике, ориентировались в лесу, бегали туристскую эстафету, отвечали на краеведческие вопросы, показывали актерское мастерство в конкурсе «Художественная самодеятельность», посвященному Году театра, бросали дротики, вечером «зажигали» на дискотеке.

Погода не радовала. В видах «Туристская техника» и «Спортивное ориентирование» соревновались под дождем, но это не сломило дух наших педагогов. Все упорно боролись за право быть лучшими туристами. Интрига сохранялась до последнего дня. Педагоги из города Великие Луки уже не первый год становятся победителями соревнований. А вот второе место получили педагоги из Себежского района, которые в этом году замечательно подготовились. Бронзовыми призерами стала команда Куньинского района.

Псковский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий поздравляет с закрытием выездного туристского сезона и приглашает к активному участию в соревнованиях в следующем году.