Общество

Данные о населении России соберут в едином реестре

Госдума планирует на пленарном заседании 17 сентября рассмотреть в первом чтении законопроект о едином информационном ресурсе, содержащем персональные данные о населении России, сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, пишет «Парламентская газета».

По словам Андрея Исаева, речь идёт об объединении всех существующих сейчас баз данных о россиянах. Это информационные базы Пенсионного фонда, Минтруда и других ведомств.

«Это будет структура, которая объединит все имеющиеся возможности этих информационных ресурсов, сделает их с учётом охраны персональных данных доступными и для самих граждан, и для органов власти, что должно существенно упростить рассмотрение заявлений и обращений граждан», — сказал Андрей Исаев.

Предполагается, что в реестре будут содержаться базовые данные — фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и дополнительные — семейное положение, родственные связи. Оператором федеральной информационной системы будет ФНС России.