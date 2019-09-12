Общество

Участники проекта «Дети – наше будущее» побывали в Старом Изборске

Экскурсионная поездка в Старый Изборск состоялась для подопечных семей ПОООМС «Дети – наше будущее» в рамках проекта «Путешествие к истокам». Дети вместе с родителями погуляли по окрестностям древнейшего города, увидели знаменитые изборские крепости и узнали много нового об обороне Северо-Запада Руси, сообщили Псовской Ленте Новостей в ПОООМС.

«Особенно понравилось ребятам гулять на берегу Городищенского озера, где обитают лебеди. Величавые птицы совсем не боятся людей и охотно подплывают к туристам. Дети не упустили шанс сфотографироваться с прекрасными птицами. А рядом с озером расположены Словенские ключи или ключи Двенадцати апостолов, где ребята смогли побрызгаться и порезвиться», - рассказали организаторы поездки.

После экскурсионной программы дети с родителями устроили небольшой пикник на природе. Дети рисовали живописные окрестности, играли в подвижные игры. Далее прошло торжественное вручение наборов школьников семьям, которые активно участвуют в мероприятиях ПОООМС «Дети – наше будущее» и нуждаются в помощи. Каждый участник мероприятия получил набор школьника, в котором есть все необходимые канцелярские принадлежности: от тетрадей до красок.

Напомним, при реализации проекта «Путешествие к истокам» ПОООМС «Дети - наше будущее» используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации и на основании конкурса, проведенного Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества.