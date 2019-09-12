Общество

Псковские реконструкторы примут участие в годовщине Куликовской битвы на берегу Дона

19-21 сентября Куликово поле живет по законам Средневековья. Военно-исторический фестиваль, возрождающий традиции Руси и Золотой Орды эпохи Куликовской битвы, вновь откроет празднование годовщины сражения. 19 и 20 сентября любителей истории ждут в лагере на берегу Дона, у деревни Татинки. 21 сентября, в День воинской славы России, - на Красном холме Куликова поля. В День Рождества Пресвятой Богородицы, как и 639 лет назад, вновь сойдутся войска Дмитрия Донского и Мамая.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Куликово поле», фестиваль проводится с 1997 года в преддверии празднования годовщин Куликовской битвы. В 2019 году в 23 раз фестиваль откроет торжества на Куликовом поле. Его участниками станут порядка 350 представителей военно-исторических клубов. На Куликово поле приедут реконструкторы и ремесленники из Саратова, Пскова, Ижевска, Белгорода, Санкт-Петербурга, Иванова, Казани, Чаплыгина, Радужного, Краснознаменска, Боброва, Переславля-Залесского, Воронежа, Рыбинска, Тулы и городов Тульской области, Железногорска, Ростовской области, Москвы, Каширы, Ивантеевки, Щелково, Чехова, Борисоглебска, Калуги, Пензы, Калининграда, Владимира, Ртищево, Сасово, Липецка, Мурома, Рязани, Харькова.

На фестиваль «Поле Куликово» съезжаются любители истории разных направлений. Одни возрождают традиции Руси и Золотой Орды эпохи Куликовской битвы, быт, костюм, ремесла, кухню двух культур. Другие – находят себя на ристалище, где осваивают средневековую технику ведения боя и владения оружием.