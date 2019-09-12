Общество

Опасна для детских ножек - псковичи жалуются на состояние детской площадки на «Лепешах». ФОТО

Псковичи, проживающие в квартале «Лепеши», пожаловались на состояние детской площадки у дома № 9/2 по улице Шелгунова. Соответственную жалобу разместили на сайте губернатора Псковской области.

«Детская площадка возле дома по улице Шелгунова, 9/2, требует основательного ремонта. На фото видно, что не завозят песок, сгнили деревянные элементы, нет ручки в качелях. Железная горка - опасна для детских ножек, ею можно пораниться. Все рисунки стерлись. Необходимо улучшение или замена», - говорится в сообщении.

Ответственным за разрешение вопроса назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Источник: ведерников.рф