Общество

Свыше трети крупных компаний в РФ столкнулись с утечкой данных в 2019 году

По данным «Лаборатории Касперского», в 2019 году с утечками данных сталкивались более трети крупных компаний в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Как рассказали в пресс-службе, «согласно опросу 2018 года, с утечкой столкнулась каждая четвертая корпорация, а по итогам исследования 2019 года - уже каждая третья (34%)».

Неутешительная ситуация складывается и с утечками данных в небольших организациях. «По данным нового исследования "Лаборатории Касперского", за прошедшие 12 месяцев с утечками данных столкнулись 27% российских компаний, число сотрудников в которых не превышает 50 человек», - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что этот показатель значительно вырос по сравнению с результатами аналогичного исследования 2018 года - на 12%.