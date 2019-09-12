Общество

Эксперт прокомментировал идею введения четырехдневной рабочей недели

При переходе на четырехдневную рабочую неделю рабочий день должен будет длиться десять часов, что будет крайне тяжело для работников, сообщает «РГ» со ссылкой на профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова.

«Если же говорить не о перераспределении, а о сокращении рабочего времени с 40 часов в неделю до 32 (четыре рабочих дня по восемь часов каждый), то этого наша страна позволить себе в данный момент не сможет. Более того, это будет противоречить целям и задачам, озвученным правительством и президентом, по выходу наших предприятий на мировые рынки и увеличению объема производимой продукции, поскольку производительность труда в России в полтора-два раза ниже, чем в странах Европы и США. И касается это предприятий во всех сферах экономики», - продолжил он.

Кроме того, при сокращении рабочего времени в условиях не растущей или слабо растущей производительности труда придется увеличивать численность занятых, чтобы сохранить или нарастить объемы производства. А учитывая, что в России низкая безработица, придется больше привлекать иностранных работников, что может повлечь снижение средней по рынку труда зарплаты, добавил эксперт.

Напомним, ранее газета «Известия» сообщила, что в ближайшее время в Минтруде пройдет совещание, где планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях. При этом конкретных параметров перехода пока нет.

В Минтруде России отказались комментировать эту информацию.