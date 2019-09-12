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Общество

Делегация ветеранов Республики Беларусь посетит псковский регион с двухдневным визитом

16.09.2019 18:13|ПсковКомментариев: 0

Псковскую область с двухдневным визитом 19 сентября прибудет делегация Витебской областной организации ветеранов во главе с ее председателем Сергеем Ольсевичем.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, ветеранские организации Псковской и Витебской областей сотрудничают на протяжении многих лет. В прошлом году псковичи посещали Республику Беларусь, в этом году белорусская делегация приезжает с ответным визитом.

В ходе поездки ветераны Витебской области посетят ряд спортивных объектов, промышленных предприятий региона, побывают на военно-историческом комплексе «Линия Сталина» в деревне Холматка Островского района, а также почтят память бойцов 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии, возложив цветы к монументу «Купол» в Черехе. В ходе неформального общения псковские и витебские ветераны обсудят направления развития двустороннего сотрудничества.

Напомним, что Псковскую область и Республику Беларусь связывают длительные добрососедские отношения в экономической и культурной сферах. В настоящее время успешно реализуется дорожная карта по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2018-2020 годы. Беларусь является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров среди стран СНГ. Товарооборот двусторонней торговли за прошлый год увеличился на 17% и составил более 230 млн долларов США.

Источник: Псковская Лента Новостей
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