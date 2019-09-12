Общество

Военных подозревают в появлении кучи мусора у деревни Кислово Псковского района

В лесу около деревни Кислово Псковского района появилась куча мусора. Об этом в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте» написала местная жительница.

Источник: группа «Инцидент Пскова» в соцсети «ВКонтакте»

«Товарищи военные, разве так можно? Район вододрома (Кислово)», - оставила сообщение женщина.

Пост в социальной сети вызвал споры между теми, кто старается призвать военных, находящихся на местном полигоне, к ответственности, и теми, кто этих военных защищает.

«Это все офицеры и «контрактники»! Это я как бывший «срочник» говорю!», - написал один из пользователей сети. В ответ на это появилось сообщение, что «срочники» мусорят ни чуть не меньше.

Источник: группа «Инцидент Пскова» в соцсети «ВКонтакте»

«Почему если в лесу срач, то сразу военные? Если там коробки от сухпайков - это не значит, что это военные. Сухпаек могут купить и гражданские», - попытался парировать другой участник обсуждения.

Однако с предположением, что тельняшки и сухпайки, лежащие среди брошенного мусора, могут не принадлежать военным, многие дискутирующие не согласились.