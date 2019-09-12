Общество

Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин отмечает день рождения

Депутат Псковской городской Думы 6-го созыва по избирательному округу №1 Григорий Турчин отмечает день рождения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Администрация Пскова и депутаты Псковской городской Думы поздравляют коллегу с праздником, выражают глубокую признательность за активную гражданскую позицию и добросовестную работу на посту депутата, а также желают крепкого здоровья, семейного счастья, радости, благополучия, терпения в решении каждодневных задач, новых свершений и побед.

Добавим, что Григорий Михайлович Турчин родился 16 сентября 1963 года. В 1986 году окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище по специальности «эксплуатация и ремонт атомных энергетических установок». В 2001 году Григорий Турчин прошел профессиональную переподготовку в Псковском политехническом институте по программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. В 2005 году окончил Московский технический университет связи и информатики по специальности «радиосвязь, радиовещание и телевидение».

С 1986 по 1999 год проходил службу на атомных подводных лодках Тихоокеанского и Северного флотов. Прошел все корабельные должности от командира группы до командира электромеханической боевой части атомной подводной лодки. Участвовал в строительстве и испытаниях новой военной техники. Имеет опыт дальних походов и боевых служб. С 1995 по 1999 год проходил службу на большой атомной подводной лодке «Псков», стоял у истоков шефских связей экипажа с городом Псков. Награжден Орденом Мужества. Капитан 2 ранга запаса. С 1999 по 2000 год был директором в ООО «Тепловые Системы». С 2000 по 2006 год - заместитель директора Псковского областного радиотелевизионного центра по экономике.

С 2006 года по 2011 год - исполнительный директор по филиалу ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Псковский областной радиотелевизионный передающий центр». С 2013 года по 2018 год - руководитель исполкома Псковского регионального отделения Общероссийского народного фронта. 10 сентября 2017 был избран депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу № 1. В 2019 году избран исполнительным директором Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».