Ушел из жизни архивист, историк, краевед Анатолий Сизов

15 сентября ушел из жизни архивист, историк, краевед, член Союза краеведов России, член Великолукского городского краеведческого общества Анатолий Сизов. Об этом сообщает портал luki.ru.
Анатолий Иванович родился 18 января 1953 года в деревне Чернецово Новосокольнического района. Трудовую деятельность начал в совхозе «Вязовский» в 1970 году после окончания средней школы. В 1971 - 1973 годах служил в войсках правительственной связи КГБ СССР в Белоруссии и группе советских войск в Германии. В 1973 - 1978 годах - военный руководитель и учитель физического воспитания в Вязовской средней школе.
В 1979 году окончил Московский государственный историко-архивный институт. С 1979 по 2006 год работал в Великолукском филиале Государственного архива Псковской области, сначала старшим методистом, а затем, более 20 лет, с 1985 по 2006 года - директором.
Великолукский архив в это время стал центром краеведческой работы в города. Анатолий Иванович много внимания уделял комплектованию и сохранности архивного фонда, созданию комфортных условий для исследователей, поддержке молодых великолукских историков и краеведов.
С 2006 по 2017 годы занимался преподавательской работой в учебных заведениях города. Многие годы входил в состав общества по охране памятников, возглавлял местное отделение Всероссийского общества «Мемориал», руководил городским клубом краеведов. Являлся членом Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия при комитете культуры администрации Великих Лук. Принимал активное участие в воссоздании медицинского музея в Великолукском медицинском колледже.
Анатолий Иванович стоял у истоков создания Великолукского городского краеведческого общества, был постоянным участником городских, региональных краеведческих чтений и конференций. На протяжении всех лет активно занимался исследовательской, краеведческой работой. Он автор книги «У истоков Великой», многочисленных публикаций, в том числе в «Военно-историческом журнале» и журнале «Отечественные архивы», а также в местной периодике, региональных и городских краеведческих сборниках. Являлся членом редколлегии «Книги памяти» по г.Великие Луки и Великолукскому району.
Награжден Почетной грамотой Архивного агентства Российской Федерации, Почетной грамотой администрации области, Почетной грамотой Архивной службы области.
Великолукское городское краеведческого общества, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия, Центральная городская библиотека им. М.И.Семевского выражают соболезнования родным и близким Анатолия Ивановича.
Прощание с Анатолием Сизовым состоится 17 сентября в 10.00 в Свято-Вознесенском соборе.