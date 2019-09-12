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В России ищут желающих провести 5 дней в ванне, имитирующей невесомость

16.09.2019 21:10|ПсковКомментариев: 1

Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН) объявил набор добровольцев для участия в эксперименте по изучению воздействия невесомости на организм человека, передает «Интерфакс».

«ИМБП РАН сообщает о наборе испытателей из Москвы и Московской области для участия в исследовании, которое будет проводится с использованием специальных иммерсионных ванн, действие которых на организм сходно с действием невесомости», - говорится в сообщении института, опубликованном в понедельник, 16 сентября.

Испытателями-добровольцами должны могут стать здоровые мужчины без вредных привычек, средней тренированности. Возраст кандидатов - от 24 до 40 лет, рост до 180 см, вес до 80 кг.

На участие в эксперименте добровольцам необходимо уделить три недели. «Участие в таком исследовании абсолютно безопасно для жизни. Самый длительный эксперимент по пребыванию в условиях "сухой" иммерсии составил 56 суток, где было показано, что организм человека хорошо восстанавливается и после таких экстремальных воздействий (в данном эксперименте планируется пятисуточное воздействие)», - отмечают в ИМБП.

В течение всего исследования испытатели будут находиться под круглосуточным наблюдением врача. Кроме того, ученые обещают добровольцам «денежное вознаграждение, интересное времяпровождение».

Испытуемые ознакомятся с процессом получения научных данных, которые используются для разработки практических рекомендаций для космонавтов, а также важны для развития практической медицины, так как воздействие иммерсионной ванны на человека широко применяется в лечебных целях уже более 10 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
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