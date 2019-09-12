Общество

Госзакупки спирта выросли на четверть

Объемы госзакупок медицинского спирта для больниц и поликлиник в первом полугодии 2019-го выросли на четверть. Об этом свидетельствует статистика компании DSM Group, с которой ознакомились «Известия».

В январе-июне российские больницы и поликлиники купили 11,3 млн упаковок этилового спирта, на 25,1% больше, чем в тот же период 2018-го, говорится в материалах DSM Group. Эти данные учитывают спирт любой крепости - 90%, 70%, 60%. Если измерять объем продаж в литрах, рост окажется менее значительным: с 1,4 млн л до 1,7 млн (+ 21,9%).

Основной причиной такой «запасливости» врачей может быть предстоящее подорожание. С 19 сентября власти обязали производителей этанола приобрести новые счетчики для контроля за продукцией, что может повысить ее цену.