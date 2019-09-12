Общество

Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы»

На этой неделе количество пациентов с жалобами на повышенное давление и учащенный пульс, по прогнозам врачей, может вырасти на 30%. Причиной этому станет «барическая пила». Так синоптики называют резкие колебания атмосферного давления, пишут «Известия».

Европейская часть России оказалась под воздействием североатлантического циклона, который принес с собой дожди и похолодание. Кроме того, медики предупредили, что резкие перепады давления будут ощутимы для всех метеозависимых людей.

По словам врача-невролога ГКБ № 40 Москвы Эвелины Плиевой, в ближайшие дни самое главное - контролировать артериальное давление и сердечный пульс, а вот пить какие-либо лекарства не очень целесообразно.

Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала метеочувствительным больше находиться дома, лежать и пить чай с мятой.

В центре «Фобос» отметили, что помимо осадков на этой неделе в столице появятся и первые «белые мухи» - вкрапления небольшого мокрого снега.