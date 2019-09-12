Общество

Великолукский медицинский колледж приглашает на обучение

ГБПОУ ПО Великолукский медицинский колледж продолжает прием на специальность «Фармация» по очно-заочной форме обучения ,для лиц имеющих среднее или высшее медицинское образование.Срок обучения 2 года 3 месяца.

Справки по телефону (факс): 8 81153-6-96-96 доб. 114, 112, 113.

Также приглашаются на обучение для получения дополнительного профессионального образования программы повышения квалификации: «Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий» медицинских работников предприятий города и области.

Цена обучения при наборе группы от 15 человек – 7800 рублей. Срок обучения один месяц.

Справки по телефону (факс): 8 81153-6-96-96 доб. 105,106.