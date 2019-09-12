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Общество

Полицейским могут дать право выносить предостережение

17.09.2019 10:33|ПсковКомментариев: 0

Сотрудникам российской полиции могут предоставить право выносить гражданам предостережение. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 17 сентября, сообщает «Парламентская газета».

Автором законопроекта выступила группа депутатов Государственной Думы во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, а также заместителем председателя Александром Хинштейном.

Инициативой предлагается внести в статью 13 Федерального закона № 3-ФЗ изменения в части наделения сотрудников полиции правом объявлять официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. Отмечается, что при вынесении предостережения полицейские будут руководствоваться положениями Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

Согласно действующему законодательству, полномочия объявлять гражданам такие предостережения есть, в частности, у прокуратуры и у Федеральной службы безопасности России.

Авторы отмечают, что концепция законопроекта направлена на устранение имеющейся правовой коллизии и установление единообразия в деятельности субъектов профилактики правонарушений, уполномоченных на осуществление профилактического воздействия в форме объявления официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

«Цель законопроекта — предостеречь потенциального нарушителя от совершения преступления. Полицейского предостережения удостоятся прежде всего граждане, ранее отметившиеся в бытовом насилии, хулиганстве, алкоголизме, антиобщественном поведении и так далее», — рассказал «Парламентской газете» Александр Хинштейн.

По его словам, объявление официального предостережения является одним из наиболее реальных механизмов профилактики. «Новые полномочия ни в коем случае не усложнят работу полицейских, потому что на них и так сегодня возложены обязанности по профилактике правонарушений и преступлений», — подчеркнул законодатель.

Ранее Василий Пискарев, комментируя инициативу, подчеркнул, что эта мера носит не репрессивный, а профилактический характер, так как многие потенциальные правонарушители не стали бы идти на преступление, если бы их вовремя предупредили. «Предупреждение, вынесенное полицией — это гуманная мера воздействия, которая позволит остановить человека за шаг до того, как он совершит непоправимое», — сказал Пискарев.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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