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Общество

В УФСИН по Псковской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные проводам на пенсию

17.09.2019 13:07|ПсковКомментариев: 0

Руководство и личный состав УФСИН России по Псковской области в торжественной обстановке проводило на пенсию одного из работников пенитенциарной системы региона - начальника инспекции ведомственной пожарной охраны отдела режима и надзора Управления подполковника внутренней службы Сергея Обратнева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Службу в органах внутренних дел Псковской области Сергей Обратнев начал в далеком 1995 году с должности пожарного 2­й пожарной части Государственной противопожарной службы УВД Псковской области, в уголовно-исполнительной системе - с 1997 года. За годы службы Сергей Обратнев неоднократно поощрялся руководством ФСИН России, УФСИН России по Псковской области.

Начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь поблагодарил Сергея Обратнева за безупречную службу, отметил его профессионализм и работоспособность, пожелал ему дальнейших успехов и достижений, а также вручил виновнику торжества поздравительный адрес.

Добавим, Сергей Обратнев является вокалистом творческого объединения «Искра» и действующим членом коллектива молодежного театра «Гротеск», отлично владеет игрой на ударных инструментах. Кроме того, он - постоянный организатор и участник творческих мероприятий, проводимых в УФСИН России по Псковской области.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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