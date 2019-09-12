Общество

Мастер-класс по составлению резюме прошел в Молодежном центре Пскова

Накануне, 16 сентября, в Псковском городском молодежном центре прошёл мастер-класс по написанию резюме, реализуемый в рамках проекта «Профскилл». Занятие провел начальник отдела трудового воспитания и профориентации молодежи Псковского городского молодежного центра Ольга Безъязычная.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ, участники проекта «Профскилл» узнали, как правильно и лаконично написать резюме, заинтересовать работодателя ещё до собеседования, и каких ошибок стоит избегать. Будущие соискатели примерили на себя роль работодателя и разобрали на практике резюме друг друга.

Также участники проекта узнали, почему важны грамотно написанные сопроводительные письма и как с помощью личного сайта и видерезюме повысить свою конкурентоспособность.

Напомним, что проект реализуется за счет грантовых средств, полученных командой Молодежного парламента #МП60 на Первом Псковском форуме #Команда2018, при поддержке Молодежного центра Пскова. Длительность проекта: сентябрь - октябрь.