Общество

Актеры запустили флешмоб в поддержку приговоренного к 3,5 годам Павла Устинова

Российские актеры проводят флешмоб в поддержку Павла Устинова, которого Тверской суд 16 сентября приговорил к 3,5 годам колонии за то, что боец Росгвардии при его задержании получил вывих плеча. Акцию запустил актер Театра Маяковского Александр Паль, пишет «Интерфакс».

Актеры, заступившиеся за коллегу, утверждают, что существует видео задержания, на котором прекрасно видно, что Павел Устинов не оказывал сопротивления сотрудникам Росгвардии, ОМОНа и полиции, не выкрикивал лозунги. Их удивляет, что это видео не рассматривалось в суде как доказательство.

Акцию поддержал актер «Современника» Никита Ефремов. Он сравнил ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова, за которого заступились сотрудники многих СМИ. «Вызывает восхищение, когда журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем», - сказал он.

Флешмоб в поддержку Устинова также поддержали актеры Максим Виторган, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Юлия Пересильд, Анна Чиповская, Никита Кукушкин и другие.

После завершения вечернего спектакля в МХТ имени Чехова 16 сентября в поддержку Устинова со сцены выступил режиссер Александр Молочников.



Источник: Лентач, ВКонтакте

Суд признал Павла Устинова виновным в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, 3 августа в центре Москвы, где проходила несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, он потянул росгвардейца за руку, и тот получил вывих головки плечевой кости, ему потребовалась госпитализация.

Устинов своей вины не признал. Он говорил, что ни в каких акциях не участвовал, пришел на встречу с другом и не оказывал сопротивления при задержании. Суд отказался рассмотреть видео с задержанием.