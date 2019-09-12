Общество

Сотрудники ИК-6 провели работу, посвященную вопросу подбора кандидатов на службу в УИС

В УФСИН России по Псковской области постоянно проводится профориентационная работа по комплектованию личного состава подведомственных учреждений, а также подбору кандидатов для поступления в образовательные организации высшего образования ФСИН России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в минувшие выходные заместителями начальника ИК-6 Александром Бондаревым и Алексеем Фроловым совместно с сотрудниками кадровой службы был осуществлен выезд в город Опочку с целью посещения на дому граждан, отслуживших срочную службу и находящихся в поиске работы, для проведения с ними агитационной работы по трудоустройству в учреждения уголовно-исполнительной системы Псковской области.

Кроме того, сотрудники ИК-6 посетили средние общеобразовательные школы в рамках профориентационной работы, направленной на отбор кандидатов на обучение в высшие образовательные учреждения ФСИН России. Во время визита представители колонии рассказали старшеклассникам о преимуществах обучения в ВУЗах ФСИН России, довели условия поступления, социальные льготы и материальное стимулирование сотрудников УИС.

Добавим, сотрудниками кадровых служб Управления и подведомственных учреждений на постоянной основе проводится работа, направленная на подбор кандидатов на службу в УИС и для поступления в ведомственные ВУЗы ФСИН России.