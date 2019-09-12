Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом от А до Я
Осенний марафон 2 - 30 сентября
и снова #Пушкинбал
Кооперация производства и науки
Обувь для осенней непогоды
Что-то пошло не так
Старость в радость
Как жить комфортнее
Дойная корова или опора?
все о текстильном ПЭТ
Телефон прямого эфира 56-73-72
Отопление за прибор учета
 
 
 
ещё Общество 12.09.2019 14:045 Подарить счастливое детство - псковская семья об усыновлении ребенка из детского дома 17.09.2019 13:170 Псковские пенсионеры продолжают изучать здоровое питание 17.09.2019 13:070 В УФСИН по Псковской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные проводам на пенсию 17.09.2019 12:510 Мастер-класс по составлению резюме прошел в Молодежном центре Пскова 17.09.2019 12:400 Советы психолога: Как изменить трудное поведение детей и подростков? 17.09.2019 12:310 О возможностях и преимуществах онлайн-сервисов ФНС рассказали налогоплательщикам Великих Лук
 
 
 
Самое популярное 15.09.2019 18:599 Дочь Михаила Ведерникова празднует день рождения 15.09.2019 11:240 Автобус с футболистами клуба «Псков-747» попал в ДТП 16.09.2019 11:367 В Псковском городском суде началось слушание по делу бывшего вице-губернатора Кузнецова. ФОТО 16.09.2019 16:463 На улице Максима Горького в Пскове столкнулось несколько автомобилей 16.09.2019 14:510 Ночные заморозки придут в Псковскую область 18 сентября
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Советы психолога: Как изменить трудное поведение детей и подростков?

17.09.2019 12:40|ПсковКомментариев: 0

Продолжаем тему детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Психолог Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова Елена Григорьева дает рекомендации по изменению трудного поведения ребенка

Травматический опыт ребенка, оставшегося без попечения родителей, может проявляться в трудном или негативном поведении, сталкиваясь с которым взрослые могут пугаться таких его проявлений, ощущая беспомощность и бессилие.

Родителям и помогающим специалистам важно понимать, что негативное поведение – это лишь верхушка айсберга, который по большей части находится под водой, и чтобы изменить его важно разбираться в причинах, почему так происходит, чтобы воздействовать непосредственно на них. Причины эти зачастую скрыты, что делает сложным их обнаружение. Но, как есть законы, по которым существует физический мир, например, закон всемирного тяготения, так есть и законы психического мира и их невозможно обойти. Нарушение этих законов приводит к соответствующим неприятным последствиям, таким, например, как негативное поведение детей и подростков.

Что же приводит к трудному поведению, какие скрытые пружины приводят в движение неприятные поступки детей, заставляя взрослых тревожиться, волноваться и паниковать, что представляет собой основной массив того айсберга, что скрыт под водой?

Скрытые пружины, определяющие поведение человека – это его потребности. И если с физиологическими потребностями все боле или менее понятно – человеку нужно пить, есть, находится в тепле и безопасности – то с психологическими и социальными потребностями все менее очевидно. Однако они также реальны и значимы для благополучия, как и потребности тела. Потребности в любви, внимании, успехе, понимании, уважении, самоуважении, развитии и др. – это то, что как витамины нужно абсолютно всем людям, и большим и маленьким, то, без чего невозможно нормальное развитие и психологическое благополучие. Человеку необходимо чувствовать себя успешным, достойным, любимым и пр. Если это происходит -  ребенок развивается в гармоничную личность, уверенную в себе, своих силах и уважающую других.  

Подвох с социальными потребностями заключается в том, что их удовлетворение зависит от других людей, т.е. они могут как способствовать, так и препятствовать их реализации. И если у взрослого человека есть выбор, как обходится с теми или иными своими социальными потребностями,  то ребенок в большей степени ограничен в этом смысле и зависим.

Если потребности в любви, внимании, заботе, успехе, понимании, уважении и самоуважении и пр не удовлетворяются, то человек, в нашем случае приемный ребенок, испытывает боль, обиду и страх. А это чувства, с которыми сложно справляться и переживать их, т.к. они делают человека уязвимым и «слабым». Поэтому они прячутся за злостью, гневом и агрессией, которые в свою очередь и проявляются в том или ином негативном поведении. За злостью, повышенной агрессивностью, конфликтностью, драчливостью, сквернословием и пр, которые могут отпугивать всех и вся, зачастую скрывается испуганное, страдающее существо, которое не знает как иначе комуницировать с этим жестоким миром, кроме как на языке кулаков и оскорблений, потому что только так оно может постоять за себя и защитить себя. Но у каждого дикообраза есть свой «нежный животик». Этот нежный животик – желание чувствовать себя хорошим, любимым, способным, достойным – это базовое стремление каждого человека.

Если вы хотите изменить негативное поведение, то именно на это стремление и на эти потребности и должны работать те или иные виды воспитательных воздействий: на то, чтобы ребенок чувствовал себя эффективным в той или иной деятельности, знал, что он вам не безразличен, что вы будете его защищать, что ваша любовь не зависит от его успешности, что даже если вы не довольны его поведением, он как личность, как уникальное человеческое существо для вас значим, важен и ценен. 

Что касается конкретных рекомендаций по изменению трудного поведения ребенка, ведущий отечественный специалист в сфере семейного устройства Л. Петрановская предлагает следующие десять шагов.
  1. Определите цель: что конкретно вы хотите изменить, как будет выглядеть желаемый конечный результат, опишите его как можно подробнее. Если в ребенке раздражает все и сложно выделить что-то одно, то, возможно а) у вас серьезные трудности в формировании привязанности; б) вы находитесь в состоянии сильного эмоционального выгорания.
  2. Задайте себе вопрос: а может не надо? Поведение ребенка может быть связано а) с особенностями возраста, б) переживанием горя, в) устойчивыми качествами ребенка, г) поведением родителя. При наличии одной из этих причин те или иные «острые» формы поведения либо пройдут со временем, как, например, подростковый возраст, либо неизменны, как тип темперамента и особенности нервной системы ребенка, либо могут быть вызваны поведением родителя.
  3. Третий – лишний: задайте себе вопрос, насколько для вас характерен стресс, вызванный внешним наблюдателем-оценщиком, не слишком ли большое значение вы придаете мнению посторонних, что можно сделать, чтобы ослабить влияние внутреннего критика.
  4. Подробно опишите трудное поведение: не «вечно врет», а когда, кому, в каких ситуациях, по какому поводу, когда началось, что уже пробовали делать, к какому результату привело и пр.
  5. Ищите пружину: попробуйте выдвинуть гипотезу о том, что движет ребенком. Сделать это можно, проанализировав свои чувства. Если вы испытываете раздражение на ребенка, возможно, он, таким образом, борется за ваше внимание. Если гнев – не исключено, что ребенку важно самоутвердиться. Если чувствуете обиду, возможно, вы столкнулись с желанием отомстить. Если вами овладела безнадежность и отчаяние, вероятно, ребенок потерял веру в собственный успех и ему необходимо помочь восстановить ее.
  6. Объясните, что не так: сделайте это не в обвинительной манере, которая лишь усугубит ситуацию, а в виде «Я-высказываний», говоря о себе по формуле «Когда ты делаешь… я чувствую… это значит для меня… я прошу тебя…»  
  7. Дайте наступить последствиям, когда это возможно. Вместо наказания используйте естественные следствия, в случаях, когда это можно сделать и когда это не будет иметь критические последствия.
  8. Помогайте добиваться своего по-другому. Трудное поведение очень энергозатратно, если необходимость в нем отпадает, оно проходит само. Если ребенку нужно внимание, не ждите, когда он начнет его выбивать, уделите ему внимание. Если он много «качает права», дайте ему почувствовать себя хозяином в доме и т.д.
  9. Хвалите, закрепляйте достижения. Учите ребенка видеть и признавать свои достижения, поддерживайте оптимизм, уверенно говорите о будущих изменениях к лучшему, хвалите конкретно, точно описывая, что вам понравилось.
  10. Берегите себя. Особое внимание уделяйте собственным ресурсам, составьте список того, что вас «питает» и сделайте выполнение тех или иных пунктов обязательной частью дня.         
Теги: #дети-сироты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы итогами выборов 8 сентября в Псковской области?
В опросе приняло участие 490 человек
17.09.2019, 13:310 Синоптики рассказали о прогнозах на зиму в Псковской области 17.09.2019, 13:170 Псковские пенсионеры продолжают изучать здоровое питание 17.09.2019, 13:070 В УФСИН по Псковской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные проводам на пенсию 17.09.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Алексеем Кирилловым
17.09.2019, 12:510 Мастер-класс по составлению резюме прошел в Молодежном центре Пскова 17.09.2019, 12:510 Юбилейный концерт ансамбля русской музыки «Псков» пройдет на сцене БКЗ 20 октября 17.09.2019, 12:410 В Бежаницком районе задержали подозреваемого в краже ноутбука и лодки 17.09.2019, 12:400 Советы психолога: Как изменить трудное поведение детей и подростков?
17.09.2019, 12:310 О возможностях и преимуществах онлайн-сервисов ФНС рассказали налогоплательщикам Великих Лук 17.09.2019, 12:240 Актеры запустили флешмоб в поддержку приговоренного к 3,5 годам Павла Устинова 17.09.2019, 12:230 На пунктах пропуска Псковской области изъяли около 1400 пачек сигарет и угольный самовар 17.09.2019, 12:220 Псков-Лада дарит пенсионерам скидки на услуги сервиса
17.09.2019, 12:100 В Дно прошла инаугурация избранного главы района 17.09.2019, 12:002 Стали известны номера мошенников, представляющихся в Пскове сотрудниками банков 17.09.2019, 11:430 Девочка Ира, пираты в килтах и золото осени: «Звукоморье» с псковским колоритом 17.09.2019, 11:340 Житель Псковского района обокрал петербурженку, которая подвезла его
17.09.2019, 11:330 В Печорском районе суд обязал администрацию обезопасить дорогу у школы 17.09.2019, 11:300 «Эхономика»: О проблемах псковского ЖКХ и готовности к зиме 17.09.2019, 11:271 ПЛН-ТВ: Даешь четырехдневку рабочим? 17.09.2019, 11:240 Торгующего алкоголем в Великих Луках предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей
17.09.2019, 11:240 Лучшие детские писатели России приедут в Псков на фестиваль «Книжная яблоня» 17.09.2019, 11:050 Великолукский медицинский колледж приглашает на обучение 17.09.2019, 11:030 «Ленфильм-клуб» покажет короткометражку псковского режиссера Андрея Буянова «На ощупь» 17.09.2019, 10:521 «Выжить среди этой смертной любви»
17.09.2019, 10:400 Минометную мину нашли у жилого дома в Великих Луках 17.09.2019, 10:330 Полицейским могут дать право выносить предостережение 17.09.2019, 10:210 Росреестр по Псковской области напоминает о работе «телефона доверия» 17.09.2019, 10:090 Псков примет культурологический марафон «Все грани Гранина»
17.09.2019, 10:014 Муниципальный пасьянс: Кому быть главой Пскова? 17.09.2019, 09:421 Очередной аукцион на ремонт перекрестка Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове завершился неудачно 17.09.2019, 09:390 Неизвестный злоумышленник ночью поджег «Газель» в Великих Луках 17.09.2019, 09:320 6-летняя девочка пострадала в ДТП на улице Коммунальной в Пскове
17.09.2019, 09:251 С 12 сентября ищут пропавшего в Пустошкинском районе мужчину 17.09.2019, 09:160 Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы» 17.09.2019, 09:001 ФАС выступила против обязательной установки счетчиков тепла в квартирах 17.09.2019, 08:500 У нас учится здравомыслящая, любящая историю и культуру молодежь - эксперты ПсковГУ об учебе на кафедре философии и теологии
17.09.2019, 08:300 В России разрабатывают новый спутник-инспектор 17.09.2019, 08:140 Минкомсвязи решило убрать из закона ограничение «0+» 17.09.2019, 08:020 Госзакупки спирта выросли на четверть 16.09.2019, 21:531 Студентка Псковского колледжа искусств Галина Соколова приняла участие в вокальном конкурсе «Новая звезда»
16.09.2019, 21:310 Каждого десятого россиянина раздражают фотографии из чужого отпуска 16.09.2019, 21:102 В России ищут желающих провести 5 дней в ванне, имитирующей невесомость 16.09.2019, 20:550 В Красногородске состоялась очередная встреча «Клуба рассказов» 16.09.2019, 20:410 Ушел из жизни архивист, историк, краевед Анатолий Сизов
16.09.2019, 20:390 Условное наказание понесет житель Дновского района за кражу холодильника 16.09.2019, 20:291 Уголовное дело возбуждено в отношении начальника гдовского ГИБДД по факту сокрытия ДТП 16.09.2019, 20:250 Роскачество рассказало, как правильно прочитать маркировку товара 16.09.2019, 20:101 Эксперт прокомментировал идею введения четырехдневной рабочей недели
16.09.2019, 20:031 Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин отмечает день рождения 16.09.2019, 19:560 В Псковской области завершился масштабный проект «Волонтеры культуры» 16.09.2019, 19:540 Россияне назвали желаемые для путешествий страны 16.09.2019, 19:460 Свыше трети крупных компаний в РФ столкнулись с утечкой данных в 2019 году
16.09.2019, 19:150 Псковские экоактивисты присоединились к Всероссийской акции «Зеленая Россия» 16.09.2019, 19:060 10 месяцев проведет в колонии житель Дновского района, ударивший сожительницу сковородой 16.09.2019, 18:526 Военных подозревают в появлении кучи мусора у деревни Кислово Псковского района 16.09.2019, 18:311 18 незаконных орудий лова изъято у браконьеров в Псковской области на прошлой неделе
16.09.2019, 18:233 Улицу Леона Поземского в Пскове закроют на ремонт за 350 млн рублей 16.09.2019, 18:130 Делегация ветеранов Республики Беларусь посетит псковский регион с двухдневным визитом 16.09.2019, 18:080 «Школа пения» при Подворье Псково-Печерского монастыря приглашает на занятия 16.09.2019, 17:590 Кратковременные дожди обещают во вторник в Псковской области
16.09.2019, 17:520 В Пскове состоится турнир по спортивным бальным танцам  «Кубок Довмонта» 16.09.2019, 17:412 Опасна для детских ножек - псковичи жалуются на состояние детской площадки на «Лепешах». ФОТО 16.09.2019, 17:352 Псковские реконструкторы примут участие в годовщине Куликовской битвы на берегу Дона 16.09.2019, 17:320 На площади Ленина в Пскове легковой автомобиль въехал в автобус
16.09.2019, 17:240 Участники проекта «Дети – наше будущее» побывали в Старом Изборске 16.09.2019, 17:150 Данные о населении России соберут в едином реестре  16.09.2019, 17:080 Банк «Открытие» вошел в пятерку лидеров рынка ипотечного кредитования 16.09.2019, 16:560 Областные соревнования по туризму среди педагогических работников прошли в Опочецком районе
16.09.2019, 16:463 На улице Максима Горького в Пскове столкнулось несколько автомобилей 16.09.2019, 16:400 Сборная команда УФСИН России по Псковской области по мини-футболу вышла в полуфинал турнира среди силовых структур региона 16.09.2019, 16:380 В ДТП на трассе Великие Луки - Новосокольники пострадала автоледи 16.09.2019, 16:300 Аквапарк «Акваполис» продлевает акцию «Именинник»
16.09.2019, 16:270 Студенты ПсковГУ о проекте «Волонтеры культуры»: Самым большим открытием стало общение с монахами 16.09.2019, 16:200 Как и на что копят жители России? 16.09.2019, 16:080 Псковичи читают любовное и героическое фэнтези, современные любовные романы 16.09.2019, 15:512 ВЦИОМ выяснил мнение россиян о недостатках и преимуществах женщин-политиков
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.