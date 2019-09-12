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Советы психолога: Как изменить трудное поведение детей и подростков?

Продолжаем тему детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Психолог Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова Елена Григорьева дает рекомендации по изменению трудного поведения ребенка

Травматический опыт ребенка, оставшегося без попечения родителей, может проявляться в трудном или негативном поведении, сталкиваясь с которым взрослые могут пугаться таких его проявлений, ощущая беспомощность и бессилие.

Родителям и помогающим специалистам важно понимать, что негативное поведение – это лишь верхушка айсберга, который по большей части находится под водой, и чтобы изменить его важно разбираться в причинах, почему так происходит, чтобы воздействовать непосредственно на них. Причины эти зачастую скрыты, что делает сложным их обнаружение. Но, как есть законы, по которым существует физический мир, например, закон всемирного тяготения, так есть и законы психического мира и их невозможно обойти. Нарушение этих законов приводит к соответствующим неприятным последствиям, таким, например, как негативное поведение детей и подростков.

Что же приводит к трудному поведению, какие скрытые пружины приводят в движение неприятные поступки детей, заставляя взрослых тревожиться, волноваться и паниковать, что представляет собой основной массив того айсберга, что скрыт под водой?

Скрытые пружины, определяющие поведение человека – это его потребности. И если с физиологическими потребностями все боле или менее понятно – человеку нужно пить, есть, находится в тепле и безопасности – то с психологическими и социальными потребностями все менее очевидно. Однако они также реальны и значимы для благополучия, как и потребности тела. Потребности в любви, внимании, успехе, понимании, уважении, самоуважении, развитии и др. – это то, что как витамины нужно абсолютно всем людям, и большим и маленьким, то, без чего невозможно нормальное развитие и психологическое благополучие. Человеку необходимо чувствовать себя успешным, достойным, любимым и пр. Если это происходит - ребенок развивается в гармоничную личность, уверенную в себе, своих силах и уважающую других.

Подвох с социальными потребностями заключается в том, что их удовлетворение зависит от других людей, т.е. они могут как способствовать, так и препятствовать их реализации. И если у взрослого человека есть выбор, как обходится с теми или иными своими социальными потребностями, то ребенок в большей степени ограничен в этом смысле и зависим.

Если потребности в любви, внимании, заботе, успехе, понимании, уважении и самоуважении и пр не удовлетворяются, то человек, в нашем случае приемный ребенок, испытывает боль, обиду и страх. А это чувства, с которыми сложно справляться и переживать их, т.к. они делают человека уязвимым и «слабым». Поэтому они прячутся за злостью, гневом и агрессией, которые в свою очередь и проявляются в том или ином негативном поведении. За злостью, повышенной агрессивностью, конфликтностью, драчливостью, сквернословием и пр, которые могут отпугивать всех и вся, зачастую скрывается испуганное, страдающее существо, которое не знает как иначе комуницировать с этим жестоким миром, кроме как на языке кулаков и оскорблений, потому что только так оно может постоять за себя и защитить себя. Но у каждого дикообраза есть свой «нежный животик». Этот нежный животик – желание чувствовать себя хорошим, любимым, способным, достойным – это базовое стремление каждого человека.

Если вы хотите изменить негативное поведение, то именно на это стремление и на эти потребности и должны работать те или иные виды воспитательных воздействий: на то, чтобы ребенок чувствовал себя эффективным в той или иной деятельности, знал, что он вам не безразличен, что вы будете его защищать, что ваша любовь не зависит от его успешности, что даже если вы не довольны его поведением, он как личность, как уникальное человеческое существо для вас значим, важен и ценен.

Что касается конкретных рекомендаций по изменению трудного поведения ребенка, ведущий отечественный специалист в сфере семейного устройства Л. Петрановская предлагает следующие десять шагов.