Общество

Псковские пенсионеры продолжают изучать здоровое питание

В рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» в Псковском Красном Кресте состоялось очередное практическое занятие в Клубе «Здоровое питание», где под руководством тьютора Ольги Васильевой пожилые люди самостоятельно готовили вкусное и питательное блюдо - фасолевый салат, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского Красного Креста.

По словам Ольги Павловны, все продукты, входящие в состав салата, относятся к рациональному и сбалансированному питанию. Ингредиентами для сытного кушанья стали фасоль консервированная красная, зеленый и красный перец болгарский, лук репчатый, чеснок, перец чёрный молотый, тмин молотый, уксус яблочный, лимонный сок, и все это сдобрено оливковым маслом.

Все участники практического занятия очень ответственно отнеслись к приготовлению лёгкого гармоничного салата, понимая, что энергию человек получает из продуктов питания. Большое старание и желание пожилых людей приготовить правильно сделали салат вкусным и красивым. В конце мероприятия все дружно дегустировали свой шедевр. По заключению преподавателя Ольги Васильевой, кулинарный урок прошел успешно и тьютор всех поблагодарила за серьезное отношение к здоровому питанию и к своему здоровью.

Напомним, что практическое занятие в клубе «Здоровое питание» прошло в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.