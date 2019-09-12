Общество

Для студентов из Великих Лук провели экскурсию по городу

Студенты первого курса Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Великолукский медицинский колледж», приехавшие в Великие Луки на учебу из других населённых пунктов и проживающие в общежитии, а таких студентов в этом учебном году 76 человек, совершили обзорную экскурсию по Великим Лукам. Провел ее аккредитованный экскурсовод, преподаватель общественных дисциплин колледжа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, во время поездки по городу экскурсанты осмотрели его достопримечательности, ознакомились с богатой историей Великих Лук, узнали о роли города в торговле и обороне западных границ нашей страны, посетили площади Рокоссовского, Ленина и Александра Матросова, услышали о подвигах Матвея Кузьмина и Васи Зверева, почтили память погибших во время Великой Отечественной войны великолучан, осмотрели стелу Города воинской славы, крепость, музейный комплекс, а также посетили памятник на могиле Героя Советского Союза Александра Матросова.

Экскурсия вышла насыщенной и познавательной, а полученная в ее ходе информация не только призвана повысить культурный уровень и расширить знания первокурсников, но и пригодится им в учебе, на занятиях по истории.