Общество

Синоптики рассказали о прогнозах на зиму в Псковской области

Синоптики сообщили о том, как определить, какую зиму ждать жителям Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, сделать прогноз о том, какой в регионе будет зима, удастся в начале октября.

Источник: pixabay.com

«Сейчас говорить о зиме в Псковской области - "ранней", "поздней" или обычной - еще рано. Однако прогноз можно будет дать в начале октября, - отметила Тала Нещадимова. - Необходимо, чтобы определились погодные процессы. Обычно такие прогнозы дают по аналоговым годам. Синоптики делают выводы по периодам, которые отмечались в течение года, и по периоду подыскивают подходящий год. Желательно, чтобы период был как можно продолжительнее»

Кроме того, руководитель гидрометцентра добавила, что вторая половина сентября будет теплее.

«В сентябре, 21 - 22 числа, мы ожидаем изменения характера погоды. Ветер сменится на юго-западный. Прогнозируются положительные ночные температуры, в пределах +4…+9 градусов С. Днем температура будет достигать отметки +12… 14 градусов С, - сообщила Тала Нещадимова. - Но о бабьем лете как о сухой устойчивой поре говорить пока рано. Возможны кратковременные дожди».

Помимо этого, руководитель гидрометцентра поделилась, что больше «сухих» дней ожидается в регионе в октябре: «Будут и сухие солнечные периоды, и дожди. Псковскую область ждет обычная осень».