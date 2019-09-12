Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кооперация производства и науки
Обувь для осенней непогоды
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Дом от А до Я
и снова #Пушкинбал
все о текстильном ПЭТ
Старость в радость
Что-то пошло не так
Отопление за прибор учета
Тёмная лошадка кому быть главой?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Как жить комфортнее
Дойная корова или опора?
 
 
 
ещё Общество 12.09.2019 14:045 Подарить счастливое детство - псковская семья об усыновлении ребенка из детского дома 17.09.2019 15:000 Сельскохозяйственная ярмарка в Пскове состоится 5 октября 17.09.2019 14:490 Лучшие молодые исполнители Псковской области принимают участие в хоровой смене центра «Артек» 17.09.2019 13:510 Сотрудники ИК-6 провели работу, посвященную вопросу подбора кандидатов на службу в УИС 17.09.2019 13:390 В Дновском районе прошла церемония вступления в должность главы муниципалитета 17.09.2019 13:320 День открытых дверей пройдет в великолукском отделении Банка России
 
 
 
Самое популярное 15.09.2019 18:599 Дочь Михаила Ведерникова празднует день рождения 15.09.2019 11:240 Автобус с футболистами клуба «Псков-747» попал в ДТП 16.09.2019 11:367 В Псковском городском суде началось слушание по делу бывшего вице-губернатора Кузнецова. ФОТО 16.09.2019 16:463 На улице Максима Горького в Пскове столкнулось несколько автомобилей 16.09.2019 14:510 Ночные заморозки придут в Псковскую область 18 сентября
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
17.09.2019, 15:000 Сельскохозяйственная ярмарка в Пскове состоится 5 октября 17.09.2019, 14:490 Лучшие молодые исполнители Псковской области принимают участие в хоровой смене центра «Артек» 17.09.2019, 14:380 Псковский «Фауст» представлен на Международном фестивале театров кукол стран Баренцева региона 17.09.2019, 14:350 Фестиваль горных видов спорта пройдет в Псковской области
17.09.2019, 14:190 Великолучанка стала жертвой лжепродавца в интернете 17.09.2019, 14:130 Эксперт: В вопросе обращения с ТКО жители Псковской области чаще жалуются на несанкционированные свалки 17.09.2019, 13:580 Жителей Псковской области приглашают присоединиться к «Кроссу нации» 17.09.2019, 13:510 Сотрудники ИК-6 провели работу, посвященную вопросу подбора кандидатов на службу в УИС
17.09.2019, 13:320 День открытых дверей пройдет в великолукском отделении Банка России 17.09.2019, 13:310 Синоптики рассказали о прогнозах на зиму в Псковской области 17.09.2019, 13:171 Псковские пенсионеры продолжают изучать здоровое питание 17.09.2019, 13:070 В УФСИН по Псковской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные проводам на пенсию
17.09.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Алексеем Кирилловым 17.09.2019, 12:510 Мастер-класс по составлению резюме прошел в Молодежном центре Пскова 17.09.2019, 12:510 Юбилейный концерт ансамбля русской музыки «Псков» пройдет на сцене БКЗ 20 октября 17.09.2019, 12:410 В Бежаницком районе задержали подозреваемого в краже ноутбука и лодки
17.09.2019, 12:401 Советы психолога: Как изменить трудное поведение детей и подростков? 17.09.2019, 12:310 О возможностях и преимуществах онлайн-сервисов ФНС рассказали налогоплательщикам Великих Лук 17.09.2019, 12:240 Актеры запустили флешмоб в поддержку приговоренного к 3,5 годам Павла Устинова 17.09.2019, 12:230 На пунктах пропуска Псковской области изъяли около 1400 пачек сигарет и угольный самовар
17.09.2019, 12:220 Псков-Лада дарит пенсионерам скидки на услуги сервиса 17.09.2019, 12:100 В Дно прошла инаугурация избранного главы района 17.09.2019, 12:002 Стали известны номера мошенников, представляющихся в Пскове сотрудниками банков 17.09.2019, 11:430 Девочка Ира, пираты в килтах и золото осени: «Звукоморье» с псковским колоритом
17.09.2019, 11:340 Житель Псковского района обокрал петербурженку, которая подвезла его 17.09.2019, 11:330 В Печорском районе суд обязал администрацию обезопасить дорогу у школы 17.09.2019, 11:300 «Эхономика»: О проблемах псковского ЖКХ и готовности к зиме 17.09.2019, 11:273 ПЛН-ТВ: Даешь четырехдневку рабочим?
17.09.2019, 11:240 Торгующего алкоголем в Великих Луках предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей 17.09.2019, 11:240 Лучшие детские писатели России приедут в Псков на фестиваль «Книжная яблоня» 17.09.2019, 11:050 Великолукский медицинский колледж приглашает на обучение 17.09.2019, 11:030 «Ленфильм-клуб» покажет короткометражку псковского режиссера Андрея Буянова «На ощупь»
17.09.2019, 10:524 «Выжить среди этой смертной любви» 17.09.2019, 10:400 Минометную мину нашли у жилого дома в Великих Луках 17.09.2019, 10:330 Полицейским могут дать право выносить предостережение 17.09.2019, 10:210 Росреестр по Псковской области напоминает о работе «телефона доверия»
17.09.2019, 10:090 Псков примет культурологический марафон «Все грани Гранина» 17.09.2019, 10:016 Муниципальный пасьянс: Кому быть главой Пскова? 17.09.2019, 09:421 Очередной аукцион на ремонт перекрестка Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове завершился неудачно 17.09.2019, 09:390 Неизвестный злоумышленник ночью поджег «Газель» в Великих Луках
17.09.2019, 09:320 6-летняя девочка пострадала в ДТП на улице Коммунальной в Пскове 17.09.2019, 09:251 С 12 сентября ищут пропавшего в Пустошкинском районе мужчину 17.09.2019, 09:160 Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы» 17.09.2019, 09:001 ФАС выступила против обязательной установки счетчиков тепла в квартирах
17.09.2019, 08:500 У нас учится здравомыслящая, любящая историю и культуру молодежь - эксперты ПсковГУ об учебе на кафедре философии и теологии 17.09.2019, 08:300 В России разрабатывают новый спутник-инспектор 17.09.2019, 08:140 Минкомсвязи решило убрать из закона ограничение «0+» 17.09.2019, 08:020 Госзакупки спирта выросли на четверть
16.09.2019, 21:531 Студентка Псковского колледжа искусств Галина Соколова приняла участие в вокальном конкурсе «Новая звезда» 16.09.2019, 21:310 Каждого десятого россиянина раздражают фотографии из чужого отпуска 16.09.2019, 21:102 В России ищут желающих провести 5 дней в ванне, имитирующей невесомость 16.09.2019, 20:550 В Красногородске состоялась очередная встреча «Клуба рассказов»
16.09.2019, 20:410 Ушел из жизни архивист, историк, краевед Анатолий Сизов 16.09.2019, 20:390 Условное наказание понесет житель Дновского района за кражу холодильника 16.09.2019, 20:291 Уголовное дело возбуждено в отношении начальника гдовского ГИБДД по факту сокрытия ДТП 16.09.2019, 20:250 Роскачество рассказало, как правильно прочитать маркировку товара
16.09.2019, 20:101 Эксперт прокомментировал идею введения четырехдневной рабочей недели 16.09.2019, 20:031 Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин отмечает день рождения 16.09.2019, 19:560 В Псковской области завершился масштабный проект «Волонтеры культуры» 16.09.2019, 19:540 Россияне назвали желаемые для путешествий страны
16.09.2019, 19:460 Свыше трети крупных компаний в РФ столкнулись с утечкой данных в 2019 году 16.09.2019, 19:150 Псковские экоактивисты присоединились к Всероссийской акции «Зеленая Россия» 16.09.2019, 19:060 10 месяцев проведет в колонии житель Дновского района, ударивший сожительницу сковородой 16.09.2019, 18:526 Военных подозревают в появлении кучи мусора у деревни Кислово Псковского района
16.09.2019, 18:311 18 незаконных орудий лова изъято у браконьеров в Псковской области на прошлой неделе 16.09.2019, 18:234 Улицу Леона Поземского в Пскове закроют на ремонт за 350 млн рублей 16.09.2019, 18:130 Делегация ветеранов Республики Беларусь посетит псковский регион с двухдневным визитом 16.09.2019, 18:080 «Школа пения» при Подворье Псково-Печерского монастыря приглашает на занятия
16.09.2019, 17:590 Кратковременные дожди обещают во вторник в Псковской области 16.09.2019, 17:520 В Пскове состоится турнир по спортивным бальным танцам  «Кубок Довмонта» 16.09.2019, 17:412 Опасна для детских ножек - псковичи жалуются на состояние детской площадки на «Лепешах». ФОТО 16.09.2019, 17:352 Псковские реконструкторы примут участие в годовщине Куликовской битвы на берегу Дона
16.09.2019, 17:320 На площади Ленина в Пскове легковой автомобиль въехал в автобус 16.09.2019, 17:240 Участники проекта «Дети – наше будущее» побывали в Старом Изборске 16.09.2019, 17:150 Данные о населении России соберут в едином реестре  16.09.2019, 17:080 Банк «Открытие» вошел в пятерку лидеров рынка ипотечного кредитования
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.