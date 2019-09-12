Общество

Лучшие молодые исполнители Псковской области принимают участие в хоровой смене центра «Артек»

Учащиеся школ искусств Псковской области стали участниками специализированной хоровой смены в Международном детском центре «Артек», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Псковскую область представляют 8 молодых исполнителей — лучшие воспитанники детских школ искусств Пскова и Великих Лук. Более 2-х недель ребята участвовали в мастер-классах и репетициях. Всего в Крым приехали более 500 юных исполнителей почти из 60 регионов России, а также Приднестровской Молдавской Республики. В ходе хоровой смены прошел конкурс солистов Детского Хора России, который проводился в рамках национального проекта «Культура».

Во время специализированной смены на сцене «Артек-Арены» состоялся гала-концерт Детского хора России. Юных солистов приветствовали заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец и директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло.

Напомним, детский хор России — сводный коллектив, в составе которого более 1 тыс детей из всех регионов страны. Он был создан при личной поддержке президента РФ Владимира Путина и заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец. Это первый проект возрожденной в 2013 году общественной организации «Всероссийское хоровое общество».

Детский хор России неоднократно принимал участие в масштабных мероприятиях мирового и федерального значения, например, в торжественной церемонии открытия 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, Олимпийских игр в Сочи.