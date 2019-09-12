Областная библиотека приглашает псковичей на «ИнфоМанию»

Информационный центр Псковской областной универсальной научной библиотеки приглашает студентов и учащихся первых курсов профессиональных образовательных учреждений с 18 по 25 сентября в 14.30 на информационно-познавательные мероприятия «ИнфоМания «Pskovlib.ru».
В программе:
Участникам встреч расскажут о ресурсах и услугах, доступных в режиме он-лайн, информационных продуктах, раскрывающих фонды библиотеки, о главных хранилищах электронных документов по истории, теории и практике российской государственности и русскому языку; пройдет виртуальная экскурсия по городу Пскову.
Каждый первокурсник получит бесплатный читательский билет.
Телефон для справок: (8112) 72-83-98, sbopskov@yandex.ru.