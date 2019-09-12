Общество

В Пскове открывается выставка графических работ художника Николая Захарова

18 сентября в 18: 30 в галерее «Дом на Набережной» открывается выставка графических работ псковского художника Николая Захарова. Выставочный зал находится по адресу: Псков, Советская набережная, дом 9.

Как сообщили Псковской Ленты Новостей организаторы выставки, Николай Захаров – выпускник ЛВХПУ им. Мухиной 1987 года, художник-монументалист, доцент Псковского ГУ.

В профессии монументалиста рисунок всегда занимает особое место. Это точность и певучесть линий, выбор технических средств и материалов, фактуры, ритма тональных пятен, взвешенности композиции листа.

На выставке представлены 19 графических работ. Из них 2 более раннего периода. Обращает на себя внимание его детский рисунок, в котором можно проследить внимательное отношение к раскрытию темы, плотное заполнение плоскости листа. Уже в этом рисунке можно увидеть большие способности будущего художника.

У Николая Захарова графические работы несут в себе аналитический отбор натуры, будь то живая модель или пейзаж, где он стремится за счёт технических средств создать художественный образ. Это его объединяет с достижениями мастеров рисунка 20 века.

Эта выставка может вызвать большой интерес у студентов, изучающих дизайн, архитектуру и другие направления изобразительного искусства, в основе которых лежит рисунок.

Выставка будет работать три недели. Справки по телефону 8 911 382 78 30

Николай Захаров родился в 1958 году в Омске. В возрасте 16 лет поступил в Уральское училище прикладного искусства города Нижний Тагил Свердловской области. В 1987 году с отличием окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. Возвратившись в Омск, работал в Творческо-производственном комбинате Художественного фонда РСФСР. С 1987 года участвует в выставках. Выполнил несколько работ в техниках витража, росписи и мозаики. В 1991 году вступил в Союз художников СССР по монументальной секции. В Пскове проживает с 2001 года. Произведения художника хранятся в Омском областном музее изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, Городском музее «Искусство Омска», Государственном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Изборск» и других музеях.