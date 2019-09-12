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Общество

Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

17.09.2019 16:26|ПсковКомментариев: 0

Минфин планирует, что новая система накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода вступит в силу с января 2021 года. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта Минфин опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС. 

Цель законопроекта - предоставить гражданам возможность за счет личных взносов формировать дополнительные источники финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства. Сейчас уровень личного участия граждан в формировании своего пенсионного дохода низкий, констатирует Минфин. Публичное обсуждение продлится с 17 по 30 сентября, при этом текст документа пока не опубликован. Планируется, что поправки будут внесены в отдельные законодательные акты по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения.

Ранее Минфин, сообщил, что отправил на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте», который был разработан вместо законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале. Ранее говорилось, что продукт будет представлять собой модернизацию существующей системы негосударственного пенсионного обеспечения. Новая система предполагает налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрацию накопительных счетов центральным администратором, а также гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений государством. Россияне смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования.

Концепция об ИПК предполагала, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты. Изначально концепция об ИПК предполагала автоподписку - автоматическое включение гражданина в систему с возможностью выхода, однако впоследствии от автоподписки было решено отказаться.

 

Теги: #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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