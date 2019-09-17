Общество

Треть молодых россиян хочет переехать из своего города, показало исследование

В поисках лучшей жизни готовы покинуть свой город и переехать в другой 33% молодых россиян. Больше всего таких молодых людей в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде, говорится в докладе Финансового университета при правительстве России, сообщает «Парламентская газета».

«Среди молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет две трети (67%) ответили, что не собираются уезжать с сегодняшнего места жительства, а 33% рассматривают возможность уехать в другой город. Из них 29% собираются покинуть свой город в течение ближайших семи лет», — говорится в докладе.

Самое большое число потенциальных мигрантов было зафиксировано в городах с численностью населения более 250 тысяч человек. Отмечается, что часто городами со значительными миграционными потоками становятся крупные центры с развитой социально-экономической структурой и большим числом вузов.

«Противоречие между высоким стандартам качества жизни, который молодые люди осваивают на примере более успешных сограждан, и недостатком квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, на которых этот стандарт качества жизни можно реализовать, и вызывает миграцию молодежи в города, где они могут найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой они освоили в родном городе», — говорится в докладе.

При этом меньше всего хочет переезда молодёжь в Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе и Москве, а также в Тюмени, Новосибирске, Новокузнецке, Томске и Рязани.

Исследование показало, что молодёжь не готова уезжать из комфортных городов и тех мест, где имеются возможности для самореализации и повышения собственного благополучия, отмечается в докладе.